Jio IPO खुलने से पहले लूट! एंकर निवेशकों ने लगाई ₹2.5 लाख करोड़ की बोली, GMP अब तक के हाई पर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Jio IPO Date: रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स का बहुप्रतीक्षित आईपीओ (Jio IPO) इतिहास रचने जा रहा है। रिटेल निवेशकों के लिए खुलने से पहले ही इसके एंकर बुक को छप्परफाड़ रिस्पॉन्स मिला है।

सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को जियो के एंकर निवेशकों की ओर से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की भारी-भरकम डिमांड आई है। यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार है जब किसी आईपीओ ने इतनी बड़ी एंकर डिमांड हासिल की है।

इसी के साथ, जियो आईपीओ का जीएमपी (Jio IPO GMP) 19 अक्टूबर को ₹250 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जबकि इसका न्यूनतम जीएमपी 3 अक्टूबर को ₹125 दर्ज किया गया था। 30 गुना ज्यादा बोलियां जियो प्लेटफॉर्म्स ने एंकर निवेशकों के लिए 8,110 करोड़ रुपए का साइज (Anchor Book) तय किया था, लेकिन इसके मुकाबले 30 गुना से ज्यादा की बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस एंकर बुक में दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है।