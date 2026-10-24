Jio IPO Allotment Date: कब होगा जियो आईपीओ का अलॉटमेंट, कैसे कर सकते हैं चेक आईपीओ मिला या नहीं; जानें प्रोसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Jio IPO Allotment Date: जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और यह 23 अक्टूबर को 22.19 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसे 197525934 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 4382615568 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं।

30213 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को 1 करोड़ से अधिक बोलियां मिली है, जो दुनिया में अब तक किसी भी आईपीओ को मिली बोलियों में सबसे ज्यादा है। एक करोड़ के आंकड़े को अब तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया था। लेकिन जियो IPO को 1.38 करोड़ (13.8 मिलियन) से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसने सिंगल पब्लिक ऑफरिंग के लिए अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक निवेशक आवेदनों का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

अगर आपने भी इस आईपीओ के लिए आवेदन किया है तो यह जानना जरूरी है कि आखिर इसका अलॉटमेंट कब होगा और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ कि नहीं। आइए जानते हैं। JIO IPO का अलॉटमेंट कब होगा? जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 70.55 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 14 गुना, रिटेल इन्वेस्टर्स सेगमेंट में 2.72 गुना, कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे में 2.93 गुना और शेयरधारकों के लिए आरक्षित हिस्से में 7.60 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को सकता है। और स्टॉक एक्सचेंजों पर इसकी लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होगी। अगर आपने भी आवेदन किया है तो आपको भी इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप इसका आवेदन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

कैसे चेक कर सकते हैं कि JIO IPO का अलॉटमेंट मिला कि नहीं? जियो आईपीओ का अलॉटमेंट 28 अक्टूबर को होना होना है। इस दिन आप बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ मिला कि नहीं। हमने नीचे स्टेप बताएं हैं।