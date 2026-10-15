JIO IPO के बीच आए जियो फाइनेंशियल के तिमाही नतीजे, मुनाफे में 51% की भारी गिरावट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मार्केट कैप के भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की स्वामित्व वाली जियो का आईपीओ 21 अक्टूबर से खुलेगा। आईपीओ के बीच जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने तिमाही नतीजे जारी कर दिए। कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट आई है।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 51% घटकर 340.4 करोड़ रुपये रह गया। खर्चों में बढ़ोतरी और डिविडेंड से होने वाली आय न मिलने के कारण यह गिरावट आई। 695 करोड़ से सीधा 340 करोड़ हुआ मुनाफा जुलाई-सितंबर तिमाही में जियो फाइनेंशियल का मुनाफा पिछले साल इसी तिमाही के 695 करोड़ रुपये के मुकाबले 340 करोड़ रुपये रहा। यानी मुनाफे में 51 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई।

तिमाही दर तिमाही आधार पर भी मुनाफा गिरा है। पिछली तिमाही (जून तिमाही) के मुकाबले, नेट प्रॉफिट 830.3 करोड़ रुपये से 59% घटकर 340.4 करोड़ रुपये रह गया। ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू 2,004.5 करोड़ रुपये से 15.2% गिर गया।

ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू एक साल पहले के 981.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,699.3 करोड़ रुपये हो गया। ब्याज से होने वाली आय में इजाफा जियो फाइनेंशियल के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत, ब्याज से होने वाली आय, सितंबर तिमाही में बढ़कर 1,257.7 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 392.4 करोड़ रुपये थी। फीस, कमीशन और अन्य सेवाओं से होने वाली आय 139.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 277.1 करोड़ रुपये हो गई।

जियो फाइनेंशियल कर रही अपने कारोबार का विस्तार रिलायंस समूह के समर्थन और व्यापक जियो इकोसिस्टम तक पहुंच का लाभ उठाते हुए, जियो फाइनेंशियल अपने डीमर्जर के बाद से ही लेंडिंग, पेमेंट, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और एसेट मैनेजमेंट के कारोबार का विस्तार कर रही है।