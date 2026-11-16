Adani Group के 6 शेयरों पर ग्लोबल बैंक 'जेफरीज' का बड़ा अनुमान, अगले 3 साल का दिया टारगेट

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज कारोबारी समूह अदाणी ग्रुप के शेयरों (Adani Group Shares) पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफ़रीज़ ने पॉजिटिव नजरिया रखा है। जेफरीज (Jefferies) ने अपनी कवरेज में शामिल समूह की 6 कंपनियों को 'BUY' रेटिंग दी है और वित्त वर्ष 2029 तक आय में 23% की CAGR का अनुमान लगाया है। ब्रोकरेज का मानना है कि समूह के इस विस्तार का अगला चरण 51 अरब डॉलर के नियोजित पूंजी व्यय कार्यक्रम, बेहतर लीवरेज, और विनियमित व अनुबंधित व्यवसायों से बढ़ते योगदान से प्रेरित होगा।

जेफरीज के अनुसार, वित्त वर्ष 2027-29 के दौरान समूह के ऑपरेशन से हासिल होने वाली कुल धनराशि का लगभग 65% हिस्सा विनियमित या स्टेबल कैश फ्लो से आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने और क्या कहा? ब्रोकरेज फर्म ने कहा, "अदाणी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा हार्ड-एसेट प्लेटफॉर्म है, और इस फर्म ने बंदरगाहों, बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में कंपनी की मौजूदगी को दर्शाया है।"

जेफ़रीज़, अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पावर और अंबुजा सीमेंट्स को कवर करता है। इसने इन सभी 6 कंपनियों को 'बाय' रेटिंग दी है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि यह ग्रुप वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2029 के बीच EBITDA और प्रति शेयर आय (EPS) दोनों में 23% CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) हासिल करेगा। इन सेक्टर में भारी निवेश अदाणी समूह के अगले तीन वर्षों में लगभग 51 अरब डॉलर खर्च करने की उम्मीद है, जिसमें से लगभग 60% निवेश बिजली क्षेत्र (पावर यूटिलिटीज) में किया जाएगा। जेफ़रीज़ के अनुसार, यह नियोजित निवेश निजी क्षेत्र के बड़े समूहों द्वारा किए जाने वाले कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 28% होगा।