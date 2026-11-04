ITC Share Target: आईटीसी के शेयरों में लगातार 5वें दिन तेजी, 8% तक चढ़े; इस ब्रोकरेज ने दिया 390 रुपये टारगेट

नई दिल्ली। भारत की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी ITC लिमिटेड के शेयरों (ITC Share Price) में 4 नवंबर को 3 फीसदी की तेजी आ गई और शेयरों ने 283.50 रुपये का इंट्रा डे हाई लगा दिया। खास बात है कि इस तेजी के साथ आईटीसी के शेयर, निफ्टी 50 का टॉप गेनर शेयर बन गया। कंपनी के शेयरों में यह तेजी वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के नतीजों के बाद आई है। Q2 में सिगरेट कारोबार से होने वाली कमाई कमजोर रही, लेकिन कंपनी के नॉन-सिगरेट FMCG कारोबार में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली। एक और खास बात यह है कि आईटीसी के शेयरों में तेजी का यह लगातार 5वां दिन है और इस अवधि में शेयर 8 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।

आईटीसी लिमिटेड ने 2 नवंबर को दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए थे। 3 नवंबर को भी कंपनी के शेयर करीब 3 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए थे और आज भी 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ब्रोकरेज फर्मों ने इस स्टॉक को लेकर सतर्क से लेकर पॉजिटिव आउटलुक दिया है, क्योंकि सिगरेट के कारोबार के मुनाफे पर लगातार दबाव के बावजूद, कंपनी के अन्य (नॉन-सिगरेट) व्यवसायों में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है।