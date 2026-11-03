US Midterms: ट्रंप जीते या हारे तो मार्केट में क्या होगा, जेपी मॉर्गन ने जताई 4 संभावनाएं, 'ब्लू वेव' के कितने चांस?

नई दिल्ली। दुनियाभर के शेयर बाजारों के लिए अमेरिका में आज होने वाले मिडटर्म इलेक्शन एक अहम इवेंट है। ये चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी दो सालों की दिशा काफी हद तक बदल सकते हैं। इन चुनावों को उनके प्रशासन के कामकाज पर एक तरह के जनमत संग्रह (रेफरेंडम) के रूप में देखा जा रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर असंतोष, ईंधन की बढ़ती कीमतें और ईरान युद्ध जैसे मुद्दे रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं पर असर डाल रहे हैं।

ऐसे में सवाल है कि नतीजे, शेयर बाजार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ट्रंप की नीतियों पर किस तरह से असर डाल सकते हैं। इसका जवाब दिया है अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने, जिसने अपने एनालिसिस नोट में अलग-अलग संभावनाओं के बारे में बताया।

जेपी मॉर्गन का क्या अनुमान? अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने हाल ही में एक नोट में 'ब्लू वेव' (डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत) की 66% संभावना जताई है, लेकिन उनके बाजार अनुमानों के अनुसार, निवेशक इस पर बहुत कम उत्साह दिखा सकते हैं, या S&P 500 इंडेक्स में मामूली गिरावट भी देखने को मिल सकती है।

जेपी मॉर्गन ने चुनाव के संभावित नतीजों के अपने विश्लेषण में, चार सेनेरियो और वॉल स्ट्रीट पर उनके संभावित प्रभावों के बारे में बताया है। इनमें से 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' और 'सीनेट' दोनों पर डेमोक्रेटिक पार्टी का पूर्ण नियंत्रण होना, शेयरों के लिहाज से सबसे अनिश्चित स्थिति मानी जा रही है। ऐसे में S&P 500 के एक सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है - जिसमें 0.25% की गिरावट से लेकर 0.5% तक की बढ़त हो सकती है।

हालांकि, एक विभाजित कांग्रेस - जिसमें हाउस पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो और सीनेट पर रिपब्लिकन्स का - इक्विटी (शेयर बाज़ार) के लिए अधिक अनुकूल हो सकती है। इस स्थिति में, जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि S&P 500 में 0.5% से 1% तक की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि विधायी गतिरोध के कारण बड़े नीतिगत बदलावों की गुंजाइश सीमित हो जाती है।

जेपी मॉर्गन का मानना है कि अगर रिपब्लिकन दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, तो बाजार की प्रतिक्रिया और भी मजबूत हो सकती है। ऐसी स्थिति में, S&P 500 में 1% से 1.25% की तेजी आ सकती है, क्योंकि इससे नए रेगुलेटरी जोखिम पैदा होने की संभावना नहीं रहेगी। सबसे कम संभावना वाले नतीजे में - जहाँ रिपब्लिकन हाउस जीतें और सीनेट पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो - भी इंडेक्स में 0.25% से 0.75% की बढ़त देखने को मिल सकती है।

जेपी मॉर्गन का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत से नीतिगत और नियामक अनिश्चितता बढ़ सकती है, जिसका असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। भले ही चुनाव के नतीजों से तुरंत कोई बड़ा विधायी बदलाव न हो, फिर भी इससे बाजार की धारणा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये भी पढ़ें - Plastic Note: इस दिन से जेब में आ सकते हैं ₹10-₹20 के प्लास्टिक के नोट! ये है RBI का मास्टरप्लान

अंत में जेपी मॉर्गन का कहना है कि चुनाव के नतीजे बाजार के रिटर्न तय करने वाले सबसे बड़े कारक होने की संभावना कम है; इसके बजाय, कॉर्पोरेट कमाई, आर्थिक विकास, महंगाई और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसले ज्यादा मायने रख सकते हैं।