बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: शेयर बाजार में गुरुवार को चीनी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। Dhampur Sugar से लेकर Shree Renuka Sugars और Uttam Sugar तक के शेयरों में 14 फीसदी तक का उछाल आया। खास बात यह है कि बाजार में कमजोरी के बीच भी इन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। इस तेजी के पीछे चीनी उत्पादन में गिरावट का अनुमान और आने वाले सीजन में सप्लाई कम होने की आशंका को बड़ी वजह माना जा रहा है।

Dhampur Sugar के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी गुरुवार, 26 नवंबर को कारोबार के दौरान Dhampur Sugar Mills के शेयर करीब 14.34 फीसदी चढ़कर 181.80 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। वहीं, Uttam Sugar Mills के शेयरों में 11.8 फीसदी की तेजी आई और ये 388.10 रुपये तक पहुंच गए।

इसके अलावा Shree Renuka Sugars के शेयर करीब 12 फीसदी उछलकर 18.88 रुपये पर पहुंच गए। Bajaj Hindusthan Sugar में भी 9 फीसदी की तेजी देखने को मिली और शेयर 17.42 रुपये पर पहुंच गया। दूसरी कंपनियों की बात करें तो Dwarikesh Sugar के शेयर करीब 8.7 फीसदी चढ़े। Balrampur Chini Mills में 6.7 फीसदी और Dalmia Bharat Sugar में करीब 6.4 फीसदी की तेजी आई। वहीं, EID Parry के शेयर 3.5 फीसदी और Triveni Engineering के शेयर करीब 3.3 फीसदी ऊपर कारोबार करते दिखे।

आखिर चीनी कंपनियों के शेयरों में क्यों आई तेजी? दरअसल, इन शेयरों में तेजी की सबसे बड़ी वजह इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) का चीनी उत्पादन को लेकर जारी ताजा अनुमान है। ISMA के मुताबिक, मार्केटिंग ईयर 2026-27 में भारत का कुल चीनी उत्पादन घटकर 265.21 लाख टन रह सकता है। पिछले सीजन यानी 2025-26 में यह आंकड़ा 312.13 लाख टन था। इस तरह ग्रॉस प्रोडक्शन में करीब 15 फीसदी की गिरावट का अनुमान है। इस गिरावट के पीछे गन्ने की खेती का रकबा कम होना, कमजोर मानसून और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में उत्पादन घटने की आशंका है।

मांग के मुकाबले कम उत्पादन से बढ़ सकती हैं कीमतें भारत में चीनी की सालाना मांग करीब 280-285 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं, नए सीजन में उत्पादन का अनुमान 265.21 लाख टन है। यानी उत्पादन और मांग के बीच अंतर रहने की आशंका है।

हालांकि, यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। पिछले सीजन में चीनी का कुछ हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हुआ था, जबकि 2026-27 में एथेनॉल के लिए चीनी डायवर्ट नहीं किए जाने का अनुमान है। इसी वजह से पिछले सीजन का नेट प्रोडक्शन 279.71 लाख टन था, जबकि इस बार ग्रॉस और नेट प्रोडक्शन दोनों 265.21 लाख टन रहने का अनुमान है।