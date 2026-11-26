बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपके पास 5 लाख रुपये की रकम है और आप इसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला है SIP यानी हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम निवेश करना और दूसरा है Lump Sum यानी पूरी रकम एक साथ निवेश कर देना। दोनों तरीकों के अपने फायदे और जोखिम हैं। ऐसे में सवाल है कि लंबी अवधि में किस तरीके से निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है?

SIP से निवेश करने पर क्या होगा? SIP यानी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेशक हर महीने या तय अंतराल पर एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में लगाता है। इसमें पूरी रकम एक साथ निवेश करने की जरूरत नहीं होती। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं। अगर लगातार 5 साल तक निवेश करते है, तो कुल निवेश 60 महीने में 6 लाख रुपये होगा।

कैलकुलेशन: हर महीने निवेश: 10,000 रुपये

निवेश की अवधि: 5 साल

कुल किस्तें: 60

कुल निवेश: 10,000 × 60 = 6,00,000 रुपये

कुछ रिटर्न: ₹2,11,036

कुल फंड बनेगा: ₹8,11,036 SIP में हर किस्त के बदले उस समय के फंड के NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से यूनिट मिलती हैं। जब बाजार गिरता है तो एक ही रकम में ज्यादा यूनिट मिलती हैं और बाजार चढ़ने पर कम यूनिट मिलती हैं। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इससे निवेशक को बाजार के एक ही स्तर पर पूरी रकम लगाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता।

एकमुश्त निवेश में कैसे काम करता है पैसा? लंपसम यानी एकमुश्त (lumpsum) निवेश में निवेशक पूरी रकम एक ही बार में म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा देता है। उदाहरण के लिए, आपको 5 लाख रुपये का बोनस मिलता है। इस पूरी रकम को किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फैसला करती है। ऐसे में निवेश के दिन फंड के NAV के आधार पर उसे यूनिट मिल जाएंगी। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरी रकम पहले दिन से ही बाजार में निवेश हो जाती है। अगर बाजार में तेजी आती है तो पूरी रकम को उसका फायदा मिल सकता है। हालांकि, अगर निवेश के तुरंत बाद बाजार गिरता है तो पूरी रकम पर गिरावट का असर भी पड़ेगा।

कैलकुलेशन: निवेश की अवधि: 5 साल

एकमुश्त निवेश: ₹5 लाख

कुछ रिटर्न: ₹3,81,171

कुल फंड बनेगा: ₹8,81,171 किसके लिए SIP बेहतर विकल्प है? अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने सैलरी मिलने पर उसका एक हिस्सा निवेश करना चाहते हैं तो SIP अच्छा विकल्प हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और एक साथ बड़ी रकम लगाने का जोखिम नहीं लेना चाहते।