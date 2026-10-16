Stocks in Action: आज इन शेयरों पर रखें नजर, GIFT Nifty में तेजी; Tech Mahindra से IIFL Finance तक रहेंगे फोकस में

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। GIFT Nifty और ग्लोबल मार्केट से मिल रहे सकारात्मक संकेतों के बीच निवेशकों की नजर कई कंपनियों के शेयरों पर रहेगी।

GIFT Nifty और ग्लोबल मार्केट का हाल शुक्रवार, 16 अक्टूबर को सुबह 7:35 बजे के आसपास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, GIFT Nifty 23,084.50 पर कारोबार कर रहा था। इसमें 96.50 अंकों यानी 0.42% की तेजी थी। यह घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा था। इसके साथ ही एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली।

एनालिस्ट्स का कहना है कि चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वेस्ट एशिया संकट के सॉल्यूशन को लेकर अनिश्चितता के बीच भारतीय मार्केट सतर्क रह सकता है। जैसे-जैसे दूसरी तिमाही की कमाई का सीजन रफ्तार पकड़ेगा, मार्केट में स्टॉक-स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। इस बीच आइए जानते हैं कि आज कौन-से शेयर फोकस में रह सकते हैं।

आज के नतीजे पंजाब नेशनल बैंक, LTM, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, DLF, फेडरल बैंक, जिंदल सॉ, ओबेरॉय रियल्टी, शॉपर्स स्टॉप, तेजस नेटवर्क्स, उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कंपनी आज अपनी तिमाही कमाई (अर्निंग्स) के नतीजे जारी करेंगी।

आज इन शेयरों पर रहेगी नजर 1. Tech Mahindra कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे। सालाना आधार पर कंसोलिडेटेड मुनाफा 32.7% बढ़कर 1,585.6 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का रेवेन्यू 15.6% बढ़कर 16,180.2 करोड़ रुपये रहा। बोर्ड ने 15 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने और 1:1 बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी है।

2. Wipro Wipro का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 1.4% घटकर 3,200.6 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, रेवेन्यू 9.06% बढ़कर 24,752.7 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी की अगली तिमाही के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। 3. IIFL Finance IIFL Finance का मुनाफा सालाना आधार पर 103.7% बढ़कर 766.4 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 50.2% बढ़कर 2,160.7 करोड़ रुपये रही। नतीजों के चलते यह शेयर चर्चा में रह सकता है। 4. Persistent Systems Persistent Systems का रेवेन्यू सालाना आधार पर 30.3% बढ़कर 4,663.9 करोड़ रुपये पहुंच गया। हालांकि, कंपनी का मुनाफा 25.4% घटकर 351.5 करोड़ रुपये रहा। रेवेन्यू ग्रोथ और मुनाफे में गिरावट के बीच शेयर पर नजर रहेगी। 5. Angel One Angel One का कंसोलिडेटेड मुनाफा 58.2% बढ़कर 335 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का रेवेन्यू भी 18.7% बढ़कर 1,427 करोड़ रुपये हो गया। बोर्ड ने 1.40 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। 6. Sri Lotus Developers रियल एस्टेट कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 77.9% बढ़कर 82.1 करोड़ रुपये रहा। रेवेन्यू 52.5% बढ़कर 268.6 करोड़ रुपये पहुंच गया। इन कंपनियों से जुड़ी खबरों पर भी नजर * Solar Industries India: सब्सिडियरी Solar Explochem ने Sivasakthi Industrial Explosives में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 115.02 करोड़ रुपये का समझौता किया है।

* Mankind Pharma: कंपनी बेल्जियम की Armed Cell Therapeutics में 48 मिलियन यूरो में बहुमत हिस्सेदारी खरीदेगी। यह कंपनी कैंसर के इलाज से जुड़ी CAR-T थेरेपी विकसित करती है।

* Agastya Energy & Infrastructure: कंपनी को सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए 106.04 करोड़ रुपये का EPC और ऑपरेशन-मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

* Premier Energies: कंपनी की सब्सिडियरी ने जर्मनी के RCT Group से जुड़ी RCT Energy India के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए रणनीतिक ज्वाइंट वेंचर समझौता किया है। प्रस्तावित प्लांट की कुल क्षमता 12 GWh होगी।