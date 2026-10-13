Stock Market Outlook: क्या आज संभलेगा मार्केट? मारुति और बैंक ऑफ इंडिया समेत इन शेयरों में दिख सकती है हलचल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को आई गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 52.50 अंक या 0.23 फीसदी की मजबूती के साथ 22,423 पर है, जो कि शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है।

एनालिस्ट्स का कहना है कि चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वेस्ट एशिया संकट के सॉल्यूशन को लेकर अनिश्चितता के बीच भारतीय मार्केट सतर्क रह सकता है। जैसे-जैसे दूसरी तिमाही की कमाई का सीजन रफ्तार पकड़ेगा, मार्केट में स्टॉक-स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। इस बीच आइए जानते हैं कि आज कौन-से शेयर फोकस में रह सकते हैं।

Q2 Results Today - ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हीरो मोटर्स, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, डेन नेटवर्क्स, GTPL हैथवे, PNB गिल्ट्स, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स (इंडिया) और टाटा एलेक्सी 13 अक्टूबर को तिमाही नतीजे जारी करेंगी।