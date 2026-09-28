शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका, गिफ्ट निफ्टी में गिरावट; NMDC, SAIL और एनटीपीसी ग्रीन समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी सुबह साढ़े 7 बजे के करीब 81 अंक या 0.35 फीसदी गिरकर 23,107.50 पर है। जानकारों का कहना है कि निकट भविष्य में शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और यह एक दायरे में ही घूम सकता है, खासकर अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं।

हालांकि, मजबूत घरेलू ग्रोथ, इंस्टीट्यूशनल निवेश और कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजों से मार्केट को सहारा मिल सकता है। इसके अलावा, अगर जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है और कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होती हैं, तो बाजार का सेंटीमेंट काफी बेहतर हो सकता है।

इस बीच आज कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

Q1 Results Today - दीपा ज्वैलर्स, रेज ऑफ बिलीफ और प्रासोल केमिकल्स आज अपनी तिमाही कमाई की घोषणा करेंगे। Clean Max Enviro Energy Solutions - ऑगमेंट इंडिया I होल्डिंग्स LLC, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस में अपनी 7.25% हिस्सेदारी यानी 85 लाख शेयर बेच सकती है। इस ऑफर का साइज ₹1,062.8 करोड़ और फ्लोर प्राइस ₹1,250 प्रति शेयर तय किया गया है।

Unichem Laboratories - US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने 21 से 26 सितंबर, 2026 के बीच पिलर्ने, गोवा में कंपनी की फॉर्मूलेशन फैसिलिटी का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण प्रक्रिया में सुधार से जुड़ी पाँच टिप्पणियों के साथ पूरा हुआ।

Zydus Lifesciences - USFDA ने न्यू जर्सी, US में कंपनी के ऑफिस में उसके फार्माकोविजिलेंस और पोस्ट-मार्केटिंग सर्विलांस सिस्टम का ऑन-साइट इंस्पेक्शन किया। यह इंस्पेक्शन 22 से 25 सितंबर, 2026 तक किया गया और इसमें कोई कमी या समस्या (nil observations) नहीं पाई गई।

Wheels India - कंपनी ने 25 सितंबर को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) इश्यू बंद कर दिया और 2,088 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 11.97 लाख शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी। इश्यू प्राइस, 2,197.10 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस से 109.10 रुपये प्रति शेयर कम है।

Aequs - बोर्ड ने प्रमोटर ग्रुप की सदस्य कंपनी 'मेलवुड ट्रस्टी सर्विसेज' को लगभग 650 करोड़ रुपये के कुल मूल्य वाले 2.8 करोड़ तक के वारंट जारी करने (प्रेफरेंशियल इश्यू) को मंजूरी दे दी है। Signatureglobal (India) - कंपनी ने गुरुग्राम के फर्रुखनगर में लगभग 194.22 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा हासिल किया है, जिससे उसके डेवलपमेंट पाइपलाइन में लगभग 6.77 मिलियन वर्ग फुट का डेवलप करने लायक एरिया जुड़ गया है। Prestige Estates Projects - कंपनी की सब्सिडियरी, प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स (PHVL) ने रणनीतिक कारणों और बाज़ार की अनिश्चित स्थितियों का हवाला देते हुए अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) वापस लेने का फ़ैसला किया है। Fortis Healthcare - फोर्टिस हेल्थकेयर ने दाइची सैंक्यो और सिंह ब्रदर्स के बीच चल रहे कानूनी विवाद में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वह इस विवाद से पूरी तरह अनजान थी और पुराने प्रमोटरों की हिस्सेदारी कथित तौर पर कम होने या खत्म होने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।

NMDC - NMDC ने छत्तीसगढ़ के नगरनार में अपना 2 मिलियन टन सालाना (MTPA) क्षमता वाला पेलेट प्लांट शुरू किया है। यह ₹5,427 करोड़ के एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें आयरन ओर की प्रोसेसिंग, पाइपलाइन से ट्रांसपोर्टेशन और पेलेट बनाना शामिल है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बचेली में कंपनी के आयरन ओर ऑपरेशन्स को नगरनार में मौजूद स्टील प्लांट से जोड़ा गया है।

NTPC Green Energy - कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के 500 MW REMCL RTC प्रोजेक्ट के तहत 650 MW सोलर कंपोनेंट में से, राजस्थान के बीकानेर में स्थित कलासर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की 81.34 MW क्षमता वाले पहले हिस्से का कमर्शियल ऑपरेशन 26 सितंबर से शुरू कर दिया है।

Rashtriya Chemicals and Fertilizers - बोर्ड ने 'थाई' (Thai) में अमोनिया प्लांट के रेवम्प (नवीनीकरण) के लिए लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को सबसे कम बोली (lowest-tender) के आधार पर 797 करोड़ रुपये का परचेज़ ऑर्डर देने की मंजूरी दे दी है। इस ऑर्डर में डिटेल्ड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और गारंटी रन जैसे काम शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद खास तौर पर एनर्जी की खपत को कम करना है।