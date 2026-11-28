नवंबर में भारतीय शेयर बाजार में FII की वापसी, खरीद डाले ₹1,29,579 करोड़ के स्टॉक; घरेलू संस्थागत निवेशकों ने निकाला पैसा
भारतीय शेयर बाजारों में नवंबर के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने ₹1.29 लाख करोड़ की शुद्ध खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशकों ने बिकवाली की। हालांकि, सप्ताह के अंत में मुनाफावसूली, बैंकिंग शेयरों में गिरावट और वैश्विक चिंताओं के कारण निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई, जिससे चार सप्ताह की तेजी थम गई।
HighLights
नवंबर में FII ने भारतीय बाजार में ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश किया
सप्ताह के अंत में निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई
बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव बढ़ा
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में नवंबर के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की जोरदार वापसी देखने को मिली है। अस्थायी नकद बाजार आंकड़ों के अनुसार, इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में लगभग 1,29,579 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की।
इसके उलट, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इस अवधि में लगभग 55,454 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। इसके बावजूद कुल मिलाकर संस्थागत निवेश प्रवाह लगभग 74,125 करोड़ रुपए सकारात्मक रहा, जिसने बाजार को मजबूत समर्थन प्रदान किया।
बिकवाली के बाद एक बड़ा बदलाव
विश्लेषकों के अनुसार, विदेशी निवेशकों की यह वापसी अक्टूबर की भारी बिकवाली के बाद एक बड़ा बदलाव है। पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से बड़ी निकासी की थी, जबकि नवंबर में उनका रुख पूरी तरह सकारात्मक रहा है।
हालांकि इस सप्ताह विदेशी निवेश का प्रवाह जारी रहा, लेकिन खरीदारी की गति कुछ धीमी पड़ी।
एफआईआई ने लगाए ₹17,630 करोड़
23 से 27 नवंबर के बीच एफआईआई ने लगभग 17,630 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की, जबकि इससे पिछले सप्ताह यह आंकड़ा 32,647 करोड़ रुपए था। औसत दैनिक एफआईआई निवेश भी घटकर 4,407 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले सप्ताह यह 6,529 करोड़ रुपए प्रतिदिन था। ट्रेडिंग सप्ताह छोटा होने के बावजूद इसमें लगभग 32.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
विदेशी निवेश के मजबूत प्रवाह के बावजूद भारतीय शेयर बाजार इस सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुए और लगातार चार सप्ताह से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया। निफ्टी सप्ताह के दौरान 0.75 प्रतिशत गिरकर 25,607.20 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 0.69 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 83,339.26 पर बंद हुआ।
सबसे अधिक दबाव बैंकिंग शेयरों पर
सबसे अधिक दबाव बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला। बैंक निफ्टी 2.47 प्रतिशत गिरकर 63,040.90 पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, नवंबर की तेजी को आगे बढ़ाने वाले बैंकिंग शेयरों में निवेशकों ने बड़े पैमाने पर मुनाफावसूली की।
हालिया तेजी के बाद निवेशकों ने वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में अपनी होल्डिंग कम करना शुरू किया। इसके साथ ही घरेलू महंगाई को लेकर चिंताएं, आरबीआई की संभावित सख्त मौद्रिक नीति और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी बाजार भावना को प्रभावित किया।
गिरा शेयर बाजार
भारतीय शेयर बाजार की लगातार चार सप्ताह से जारी तेजी इस सप्ताह थम गई। मुनाफावसूली, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई।
साप्ताहिक आधार पर निफ्टी में 0.75 प्रतिशत की गिरावट रही, जबकि सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में यह 1.07 प्रतिशत टूटकर 25,607 पर बंद हुआ। दूसरी ओर, सेंसेक्स 989 अंक या 1.17 प्रतिशत गिरकर 81,592 के स्तर पर बंद हुआ। पूरे सप्ताह में सेंसेक्स में 0.69 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई।
बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला
सप्ताह भर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सप्ताह की शुरुआत बिकवाली के साथ हुई, इसके बाद बीच में कुछ रिकवरी आई, लेकिन शुक्रवार की कमजोर कारोबारी धारणा ने अधिकांश बढ़त मिटा दी। यह गिरावट हालिया तेज रैली के बाद आई, जिसने निफ्टी को 26,000 के महत्वपूर्ण प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) स्तर के करीब पहुंचा दिया था।
सेक्टोरल इंडेक्स कैसे रहे?
सेक्टोरल प्रदर्शन मिश्रित रहा। निफ्टी आईटी सप्ताह का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सूचकांक रहा और इसमें लगभग 4.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। वहीं मीडिया इंडेक्स करीब 4.6 प्रतिशत टूट गया।
इसके अलावा, पीएसयू बैंक और मेटल शेयरों पर भी दबाव बना रहा। पीएसयू बैंक सूचकांक में लगभग 4 प्रतिशत और मेटल इंडेक्स में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर रियल्टी, फार्मा और डिफेंस शेयरों में अपेक्षाकृत मजबूती देखने को मिली, जिससे चुनिंदा खरीदारी का संकेत मिला।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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