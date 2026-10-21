शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, निफ्टी 22850 के नीचे फिसला; बजाज फाइनेंस, आयशर, एटरनल और ट्रेंट गिरे

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 21 अक्टूबर को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें निफ्टी 22,850 के नीचे आ गया। कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 143.21 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,709.69 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 77.60 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 22,811.35 पर आ गया।

तेजी-गिरावट वाले शेयर निफ्टी पर सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स, एटरनल, ट्रेंट और मारुति सुजुकी शामिल रहे। वहीं इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में तेजी रही। सेक्टर्स का हाल सेक्टर के हिसाब से देखें तो, आईटी इंडेक्स में 2.5% की तेजी आई, जबकि ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी, मीडिया, मेटल, फार्मा, रियल्टी और प्राइवेट बैंक सेक्टर में 1-2% की गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स, दोनों में 2% से अधिक की गिरावट आई।

प्रॉफिट बुकिंग शेयर बाजार में हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर से 1,400 अंक नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 22,850 के स्तर के नीचे आ गया। ब्रॉडर मार्केट में, मिड-कैप सूचकांकों में लगभग 1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल-कैप सूचकांकों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेक्टोरल मोर्चे पर, केवल पांच सूचकांक ही हरे निशान में रहे।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच एक-दूसरे पर हमले जारी रहने के कारण, ब्रेंट क्रूड ऑयल का फ्यूचर भाव 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रहा। इससे निवेशकों के बीच चिंता बनी रहने की संभावना है।

तकनीकी कारण विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी 23,100 के स्तर पर मजबूत रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। बाजार में तेजी लौटने के लिए, निफ्टी का इस स्तर को क्लियरली पार करना जरूरी है। ऊपर की तरफ, सोमवार का हाई लेवल 23,175 अहम है, जिस पर नजर रखनी चाहिए।

अगर निफ्टी इसके ऊपर जाता है, तो यह पिछले दो हफ्तों के पुलबैक के जारी रहने का संकेत होगा। इससे आने वाले सेशन में 23,500 के स्तर तक तेजी आ सकती है, जो 24,774 से 22,180 तक की हालिया गिरावट का 50% रिट्रेसमेंट स्तर है।