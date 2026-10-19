Stock Market Closed: शेयर बाजार में आया भूचाल, निफ्टी 22900 के नीचे हुआ बंद; पीएसयू बैंकों को छोड़कर सभी सेक्टर टूटे

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 19 अक्टूबर को भारतीय इक्विटी सूचकांकों की लगातार दो दिनों की तेजी थम गई और बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 22,900 के स्तर से नीचे आ गया। कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 876.37 अंक या 1.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,852.90 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 257.20 अंक या 1.11 प्रतिशत गिरकर 22,888.95 पर आ गया।

किन शेयरों में आई तेजी और गिरावट? निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट और इंफोसिस शामिल रहे। वहीं, तेजी दिखाने वाले शेयरों में जेएसडब्ल्यू स्टील, आयशर मोटर्स, एसबीआई, अदाणी पोर्ट्स और ओएनजीसी शामिल रहे।

किन सेक्टर्स का रहा कमजोर परफॉर्मेंस? पीएसयू बैंक (2.5% की तेजी) को छोड़कर, अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। इनमें एफएमसीजी सूचकांक में 1.2 प्रतिशत और प्राइवेट बैंक सूचकांक में 1.8 प्रतिशत की गिरावट आई। निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.9 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक में 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

क्यों आई गिरावट? बैंक शेयरों में बिकवाली HDFC बैंक के शेयरों में 2 प्रतिशत की गिरावट आई। वीकेंड पर वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद, यह निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल हो गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर दबाव और कमाई में धीमी ग्रोथ को लेकर चिंताएं हावी रहीं। हालांकि कई बड़ी ब्रोकरेज फर्मों ने इस स्टॉक पर अभी भी सकारात्मक (bullish) रुख बनाए रखा है।

कमजोर ग्लोबल संकेत एशियाई बाजारों में गिरावट देखी गई, हालांकि बाद में कुछ रिकवरी भी हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश के लिए भारी फंड की जरूरत को लेकर चिंताएं बनी रहीं, जिसका असर टेक्नोलॉजी शेयरों पर दिखा। इसके अलावा, आने वाला हफ्ता कंपनियों के नतीजों के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है।