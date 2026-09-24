Stock Market Closed: शेयर बाजार में तबाही! 1247 अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी 23100 के नीचे बंद, ये हैं हाहाकार के कारण

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 24 सितंबर को सभी सेक्टरों में भारी बिकवाली के कारण भारतीय इक्विटी इंडेक्स कमजोर होकर बंद हुए और निफ्टी 23,100 के नीचे आ गया। मार्केट बंद होने पर सेंसेक्स 1,247.71 अंक या 1.67 प्रतिशत गिरकर 73,580.54 पर और निफ्टी 383.70 अंक या 1.64 प्रतिशत गिरकर 23,063.10 पर बंद हुआ।

बीएसई पर 4573 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1476 शेयरों में बढ़त हुई, 2878 शेयरों में गिरावट आई और 219 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

कौन-से शेयर ज्यादा गिरे? निफ्टी पर सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और इंटरग्लोब एविएशन शामिल रहे। वहीं बढ़त वाले शेयरों में सिप्ला और NTPC शामिल रहे। कैसा रहा सेक्टर्स का हाल? Ep सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। इनमें निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.2%, निफ्टी मेटल 1.9%, निफ्टी बैंक 1.7%, निफ्टी इंफ्रा 1.5%, निफ्टी ऑटो 1.5%, निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.3%, निफ्टी PSU बैंक 1.3%, निफ्टी एनर्जी 1.2% और निफ्टी FMCG 1% गिरे।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 2 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.5 प्रतिशत गिरा।

क्यों लुढ़का शेयर बाजार? ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी : नए ऑर्डर में उछाल के कारण सितंबर में US में बिजनेस एक्टिविटी पांच साल से अधिक समय में अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गई। इस डेटा ने बेंचमार्क 10-साल के US ट्रेजरी यील्ड को 2007 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया, जबकि बाजार में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ गईं।

कच्चे तेल में बढ़ोतरी : US-ईरान राजनयिक संबंधों को लेकर फिर से बनी अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी बाज़ार के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। पिछले सेशन में 4 प्रतिशत की बढ़त के बाद गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 102.5 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा।

कमजोर ग्लोबल संकेत : उम्मीद से बेहतर बिजनेस एक्टिविटी के बाद US इक्विटी में पिछले सेशन में भारी गिरावट आई, जिससे यह आशंका मजबूत हुई कि US फेड को मॉनेटरी पॉलिसी को और सख्त करने की जरूरत पड़ सकती है।

प्रॉफिट बुकिंग : हालिया बढ़त के बाद निवेशकों द्वारा शेयर बेचने के कारण ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। बुधवार को सेंसेक्स 299.17 अंक या 0.4 प्रतिशत चढ़कर 74,828.25 पर बंद हुआ। निफ्टी 117.80 अंक या 0.5 प्रतिशत बढ़कर 23,446.80 पर बंद हुआ।

रुपये में गिरावट : रुपया कमजोर बना रहा और US डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 95.84 पर आ गया, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया और US बॉन्ड यील्ड के साथ-साथ डॉलर भी मजबूत हुआ।

फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट : देश के इंश्योरेंस रेगुलेटर द्वारा कमीशन नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखने के बाद बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। ये भी पढ़ें - पश्चिम बंगाल में अदाणी ग्रुप का मेगा प्लान: 1 लाख करोड़ का निवेश, 10000 नौकरियां; 2035 तक पलटेंगे पासा!