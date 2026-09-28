भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1124 अंक टूटा और निफ्टी हुआ 22800 के नीचे बंद; हाहाकार के 6 बड़े कारण

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 28 सितंबर को भारतीय इक्विटी इंडेक्स भारी कमजोरी के साथ बंद हुए और निफ्टी 22,800 के नीचे रहा। सेंसेक्स 1,124.02 अंक या 1.52 प्रतिशत गिरकर 72,771.72 पर और निफ्टी 360.25 अंक या 1.56 प्रतिशत गिरकर 22,780.25 पर बंद हुआ।

बीएसई पर 4717 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें 1367 शेयरों में बढ़त हुई, 3100 शेयरों में गिरावट आई और 250 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

किन शेयरों ने किया अच्छा परफॉर्म? निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट वाले शेयरों में जियो फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स शामिल थे। वहीं बढ़त वाले शेयरों में डॉ. रेड्डीज लैब्स और इंफोसिस शामिल थे।

सभी सेक्टर में आई गिरावट सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए; PSU बैंक इंडेक्स 3% और टेलीकॉम इंडेक्स 2% नीचे रहा, जबकि एनर्जी, इंफ्रा, FMCG, रियल्टी, प्राइवेट बैंक, मेटल और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 1% से ज़्यादा की गिरावट आई।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.7 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.8 प्रतिशत गिरा।

ये रहे गिरावट के बड़े कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी : ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड की कीमत 2.27% बढ़कर 106.7 डॉलर प्रति बैरल हो गई। यह बढ़ोतरी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने और लड़ाई खत्म करने के ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

कमजोर ग्लोबल संकेत : एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का KOSPI, जापान का Nikkei 225 इंडेक्स और शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स 0.07% तक नीचे कारोबार कर रहे थे, जो अमेरिकी इक्विटी के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत है।

FII की बिकवाली : विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में बिकवाली जारी रखी और 3,696 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

रुपये में गिरावट : अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे गिरकर 95.95 पर आ गया, क्योंकि डॉलर और मजबूत हुआ और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच विदेशी फंड का आउटफ्लो जारी रहा। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 95.89 पर खुला और और गिरकर 95.95 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद स्तर से 20 पैसे की गिरावट है।

प्रॉफिट बुकिंग : ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई क्योंकि पिछले सत्र में बाजार में तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की। शुक्रवार को सेंसेक्स 315.20 अंक या 0.43% चढ़कर 73,895.74 पर बंद हुआ। निफ्टी 77.40 अंक या 0.34 प्रतिशत बढ़कर 23,140.50 पर बंद हुआ।

फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट : अधिक वेटेज वाले फाइनेंशियल और बैंकिंग शेयरों में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई। ये भी पढ़ें - ₹10 से कम वाले शेयरों में लगातार क्यों लगता है सर्किट? खरीदने में कई रिस्क; समझ लीजिए पेनी स्टॉक्स का मायाजाल