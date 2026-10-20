Dussehra 2026: दशहरे पर शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? जानें कब-कब है छुट्टी; MCX का शेड्यूल भी करें चेक

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दशहरे के अवसर पर मंगलवार (20 अक्टूबर) को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों में इस दिन इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी। इस छुट्टी का मतलब है कि निवेशक रेगुलर इक्विटी मार्केट सेशन के जरिए स्टॉक खरीद या बेच नहीं पाएंगे। इक्विटी डेरिवेटिव्स और अन्य एक्सचेंज सेगमेंट में भी ट्रेडिंग बंद रहेगी।

कब से शुरू होगी ट्रेडिंग? बुधवार (21 अक्टूबर) से सामान्य ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी। 20 अक्टूबर की यह छुट्टी 2026 के आधिकारिक ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर का हिस्सा है। इससे पहले 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर भी शेयर बाजार बंद थे।

निवेशकों को ट्रेडिंग की प्लानिंग के समय, पोजीशन मैनेज करते समय और ट्रांजैक्शन शेड्यूल करते समय छुट्टी की तारीखों को ध्यान में रखना चाहिए। जो ऑर्डर रेगुलर मार्केट सेशन पर निर्भर हैं, उन्हें ट्रेडिंग फिर से शुरू होने तक इंतजार करना होगा।

अब कब होगी छुट्टी? NSE के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, अगली छुट्टी 10 नवंबर को दिवाली-बलिप्रतिपदा के अवसर पर होगी। इसके अलावा, 24 नवंबर को प्रकाश गुरपर्व (श्री गुरु नानक देव जी) के मौके पर भी एक्सचेंज बंद रहेंगे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) का शेड्यूल इक्विटी मार्केट से अलग होगा।

एमसीएक्स पर ट्रेडिंग करने वाले क्या करें? 20 अक्टूबर को MCX सुबह के सेशन (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) में बंद रहेगा। शाम के सेशन में ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे या 11:55 बजे तक चलेगी। कमोडिटी मार्केट में काम करने वालों को ऑर्डर देने से पहले एक्सचेंज का शेड्यूल चेक कर लेना चाहिए।