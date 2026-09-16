मंगलवार की भारी गिरावट के बाद क्या आज संभलेगा शेयर बाजार? गिफ्ट निफ्टी फ्लैट; इन स्टॉक्स में दिख सकती है हलचल
मंगलवार की भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत की संभावना है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, ...और पढ़ें
HighLights
मंगलवार की गिरावट के बाद आज बाजार में फ्लैट शुरुआत की संभावना
कच्चे तेल, महंगाई और फेडरल रिजर्व के फैसले से अनिश्चितता
सात्विक ग्रीन एनर्जी, BHEL, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे शेयर फोकस में
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को आई भारी गिरावट के बाद आज बुधवार को शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत की संभावना है। दरअसल सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 17.50 अंक या 0.08 फीसदी की मामूली तेजी के साथ 23,220 पर है।
इस बीच जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, महंगाई को लेकर फिर से चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फैसले से पहले अनिश्चितता के कारण भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी बनी रह सकती है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई पर पड़ने वाले असर को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच, अब निवेशकों की नजर फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग पर होगी, जिसमें 16 सितंबर यानी आज ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा।
आज कौन-से शेयरों पर रहेगी नजर?
Tempsens Instruments - टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स (इंडिया) आज अपने तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेगी।
Sunshine Pictures - मुनाफा ₹0.25 करोड़ रहा, जबकि पहले ₹1.08 करोड़ का नुकसान हुआ था। रेवेन्यू ₹0.04 करोड़ से बढ़कर ₹6.48 करोड़ हो गया।
GMR Airports - पैसेंजर ट्रैफिक 0.9% बढ़कर 94.35 लाख हुआ। घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक 1.1% घटकर 71 लाख हुआ। इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक 0.5% बढ़कर 24 लाख हुआ। एयरक्राफ्ट मूवमेंट 6.3% बढ़कर 62,498 हुआ।
Billionbrains Garage Ventures - पीक XV पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स और सिकोइया कैपिटल एक ब्लॉक डील के जरिए Groww की पैरेंट कंपनी में 10.02 करोड़ तक इक्विटी शेयर (जो कुल इक्विटी का 1.6% है) बेच सकते हैं। इस ऑफर का साइज ₹1,918.3 करोड़ तय किया गया है और इसका फ्लोर प्राइस ₹191.45 प्रति शेयर है।
Saatvik Green Energy - सात्विक ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से सोलर PV मॉड्यूल की सप्लाई के लिए 1,041.63 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।
Sonata Software - सोनाटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरे भारत में कंपनियों के लिए क्लाउड अपनाने और आधुनिकीकरण (मॉडर्नाइजेशन) की प्रोसेस को तेज करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ पांच साल का स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट (SCA) किया है।
Bharat Heavy Electricals - BHEL, सप्लाई की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन-सेट की 35 साल तक पूरी देखरेख के लिए Titagarh Rail Systems के साथ 50:50 का जॉइंट वेंचर बनाएगा।
NBCC (India) - कंपनी को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, SAIL, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और भुवनेश्वर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से 144.98 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर मिले हैं।
India Pesticides - कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में अपने एक कीटनाशक प्रोडक्ट के लिए 'टेक्निकल इक्विवेलेंस' मंजूरी सफलतापूर्वक हासिल कर ली है।
Blue Star - W.J. Towell & Co LLC (WJT) ने दुबई कोर्ट ऑफ़ अपील में उस आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को रद्द करने की मांग की है जो ब्लू स्टार के पक्ष में जारी किया गया था।
VIP Industries - इक्विटी शेयर, डेट सिक्योरिटीज और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज जारी करके एक या ज्यादा किश्तों में फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 18 सितंबर को बोर्ड की बैठक होनी है।
Aurobindo Pharma - यूनाइटेड स्टेट्स फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US FDA) ने 7 से 15 सितंबर, 2026 के बीच तेलंगाना में कंपनी की सब्सिडियरी 'एपिटोरिया फार्मा' की API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट-II का निरीक्षण किया।
Tata Communications - टाटा कम्युनिकेशंस (TC Canada) और कनाडा रेवेन्यू एजेंसी (CRA) के बीच एक शुरुआती समझौता हुआ है। यह समझौता TC Canada के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस बिजनेस से होने वाली इनकम पर टैक्स के दावों से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए है।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)