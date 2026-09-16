मंगलवार की भारी गिरावट के बाद क्या आज संभलेगा शेयर बाजार? गिफ्ट निफ्टी फ्लैट; इन स्टॉक्स में दिख सकती है हलचल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को आई भारी गिरावट के बाद आज बुधवार को शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत की संभावना है। दरअसल सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 17.50 अंक या 0.08 फीसदी की मामूली तेजी के साथ 23,220 पर है।

इस बीच जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, महंगाई को लेकर फिर से चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फैसले से पहले अनिश्चितता के कारण भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी बनी रह सकती है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई पर पड़ने वाले असर को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच, अब निवेशकों की नजर फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग पर होगी, जिसमें 16 सितंबर यानी आज ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा।

आज कौन-से शेयरों पर रहेगी नजर? Tempsens Instruments - टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स (इंडिया) आज अपने तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेगी। Sunshine Pictures - मुनाफा ₹0.25 करोड़ रहा, जबकि पहले ₹1.08 करोड़ का नुकसान हुआ था। रेवेन्यू ₹0.04 करोड़ से बढ़कर ₹6.48 करोड़ हो गया। GMR Airports - पैसेंजर ट्रैफिक 0.9% बढ़कर 94.35 लाख हुआ। घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक 1.1% घटकर 71 लाख हुआ। इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक 0.5% बढ़कर 24 लाख हुआ। एयरक्राफ्ट मूवमेंट 6.3% बढ़कर 62,498 हुआ। Billionbrains Garage Ventures - पीक XV पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स और सिकोइया कैपिटल एक ब्लॉक डील के जरिए Groww की पैरेंट कंपनी में 10.02 करोड़ तक इक्विटी शेयर (जो कुल इक्विटी का 1.6% है) बेच सकते हैं। इस ऑफर का साइज ₹1,918.3 करोड़ तय किया गया है और इसका फ्लोर प्राइस ₹191.45 प्रति शेयर है।

Saatvik Green Energy - सात्विक ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से सोलर PV मॉड्यूल की सप्लाई के लिए 1,041.63 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। Sonata Software - सोनाटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरे भारत में कंपनियों के लिए क्लाउड अपनाने और आधुनिकीकरण (मॉडर्नाइजेशन) की प्रोसेस को तेज करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ पांच साल का स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट (SCA) किया है।