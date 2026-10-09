Share Market Closed: गुलजार हुआ भारत का बाजार! सेंसेक्स ने लगाई लंबी छलांग; निफ्टी 22520 के ऊपर बंद

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Share Market Closed: शुक्रवार को दो दिनों की भारी गिरावट के बाद बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में रिकवरी देखी गई। इस तेजी की अगुवाई TCS और दूसरे IT शेयरों ने की। सेंसेक्स 879 अंक बढ़कर 72,472.33 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 289 अंक की बढ़त के साथ 22,520.45 पर (Sensex Nifty Closed) बंद हुआ।

IT इंडेक्स में 3% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी IT इंडेक्स में 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई और यह सबसे ज़्यादा बढ़त वाला सेक्टर बन गया। बेंचमार्क निफ्टी 50 पर TCS और HCL टेक्नोलॉजीज भी सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे। FMCG में 2.25 प्रतिशत की बढ़त हुई।

TCS के शेयर 4.60% बढ़कर ₹2,171.50 पर पहुंच गए, जबकि ITC में 4.59% की बढ़त हुई और यह ₹266.70 पर आ गया। Apollo Hospitals के शेयर 4.25% बढ़कर ₹7,991.50 पर पहुंच गए। इस तरह ये तीनों Nifty में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे।

ऑटो 1.42 प्रतिशत, मीडिया 1.31 प्रतिशत और मेटल्स 1.09 प्रतिशत ऊपर चढ़े। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में 1.62 प्रतिशत की बढ़त हुई, जबकि बैंक निफ्टी 1.33 प्रतिशत बढ़कर 55,237.95 पर पहुंच गया। प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.32 प्रतिशत और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 1.19 प्रतिशत ऊपर चढ़ा।

ट्रंप के बयान से मार्केट बम बम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के ने कहा कि वह ईरान पर मिड-टर्म चुनावों के बाद ही हमला करेंगे। इस बयान से क्रूड आयल में गिरावट देखी गई और जियोपॉलिटिकल तनाव को लेकर तुरंत की चिंताएं कम हुईं, जिससे भारतीय इक्विटी मार्केट में निवेशकों का भरोसा बढ़ा।

शेयर बाजार में आई तेजी की मुख्य वजह IT शेयरों में उछाल रही। TCS के सितंबर तिमाही के नतीजे आने के बाद उसके शेयरों में तेजी आई, जिससे IT शेयरों में भी उछाल देखा गया। सितंबर तिमाही के दौरान AI से जुड़ी कमाई में तेज़ी और इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ की जानकारी देने के बाद TCS के शेयरों में 5 प्रतिशत की बढ़त हुई।

क्या बोले एक्सपर्ट? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड, विनोद नायर ने कहा कि "हाल ही में आई भारी गिरावट के बाद, वैल्यू बाइंग और शॉर्ट कवरिंग की वजह से घरेलू इक्विटी मार्केट में राहत भरी रैली देखने को मिली। Q2 अर्निंग्स सीज़न की मज़बूत शुरुआत और AI-आधारित रेवेन्यू के मौकों पर बढ़ते भरोसे के कारण IT शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया।"

उन्होंने आगे कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के मिड-टर्म चुनावों से पहले होने की संभावना कम होने के संकेतों से भू-राजनीतिक चिंताएं कम हुईं, जिससे सेंटीमेंट को सहारा मिला और कच्चे तेल की कीमतें भी नरम हुईं। हालांकि, FII की लगातार बिकवाली और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड का ऊंचा स्तर रिकवरी की उम्मीदों पर असर डाल रहा है।