Stocks in Action: गिफ्ट निफ्टी में हल्की तेजी, क्या आज संभेलगा स्टॉक मार्केट? टीसीएस समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज गुरुवार को शेयर बाजार में हल्की मजबूती के साथ शुरुआत हो सकती है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे के आस-पास गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 8 अंक या 0.04 फीसदी की तेजी के साथ 22,600 पर है।

इस बीच एनालिस्ट्स का कहना है कि RBI के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साइकिल की ओर बढ़ने से भारतीय इक्विटीज के सतर्क रहने की संभावना है, जबकि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब कमजोर हो गया है।

Q2 Results Today - टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, GM ब्रुअरीज, K&R रेल इंजीनियरिंग, लोटस चॉकलेट कंपनी और ओनिक्स सोलर एनर्जी आज अपनी तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगी। PC Jeweller - अच्छी कंज्यूमर डिमांड के चलते कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 28% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी को अपने बकाया एक्सपोर्ट देनदारों से 142 करोड़ रुपये की रकम मिली है। Senco Gold - कुल रेवेन्यू में 31% की बढ़ोतरी, रिटेल रेवेन्यू में 29% की बढ़ोतरी। सेम-स्टोर सेल्स में 19% की बढ़ोतरी हुई। Jubilant Foodworks - कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 11.6% बढ़कर ₹1,885.8 करोड़ हो गया। डोमिनोज इंडिया की 'लाइक-फॉर-लाइक' ग्रोथ 4.1% रही, जबकि यूरेशिया की ग्रोथ 2.1% घटी। कंपनी ने 108 नए स्टोर खोले, जिससे कुल स्टोर की संख्या 3,820 हो गई।

Gujarat Pipavav Port - कंटेनर कार्गो वॉल्यूम 17% बढ़कर 1.92 लाख TEU हो गया, जो पहले 1.64 लाख TEU था। ड्राई बल्क कार्गो वॉल्यूम 1.05 मिलियन MT से घटकर 0.94 मिलियन MT हो गया। Fino Payments Bank - खोले गए अकाउंट्स की संख्या 17% घटकर 2.45 लाख रह गई (पहले यह 2.94 लाख थी)। औसत कुल डिपॉजिट 13% बढ़कर ₹2,794 करोड़ हो गए (पहले यह ₹2,480 करोड़ थे)। TD Power Systems - कंपनी ने 7 अक्टूबर को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) इश्यू लॉन्च किया, जिसमें प्रति शेयर फ्लोर प्राइस 775.35 रुपये तय किया गया है। कंपनी QIP के ज़रिए 600 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है।

Tata Power Company - टाटा पावर ने नॉर्वे की रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी 'ओशन सन' के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि उसकी नई मेम्ब्रेन-बेस्ड फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी को भारत लाया जा सके। Godrej Properties - बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने गोदरेज प्रॉपर्टीज और RC ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के बांद्रा बे में एक सुंदर लैंडस्केप वाले बे-साइड प्रोमेनेड (समुद्र किनारे टहलने की जगह) के पहले चरण की घोषणा की है। Allcargo Terminals - सितंबर में कुल वॉल्यूम 61,800 TEUs (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) रहा, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 7 प्रतिशत और पिछले महीने के मुकाबले 6 प्रतिशत कम है। Hindustan Aeronautics - बोर्ड ने DRDO के DS और DG (एरो) अनिंद्य बिस्वास को कंपनी का पार्ट-टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर (सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे के राजलक्ष्मी मेनन की जगह लेंगे। यह नियुक्ति 7 अक्टूबर से अगले आदेश तक लागू रहेगी, लेकिन इसके लिए जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर्स की मंज़ूरी ज़रूरी होगी।

HCL Technologies - HCLTech जोहान्सबर्ग में अपना नया रीजनल हेडक्वार्टर शुरू करके साउथ अफ्रीका में अपने कामकाज को बढ़ा रही है। इससे साउथ अफ्रीका और इस क्षेत्र की कंपनियों के लिए कंपनी की टेक्नोलॉजी इनोवेशन और डिलीवरी क्षमताएं और मजबूत होंगी।

Ola Electric Mobility - बोर्ड ने ₹27 प्रति शेयर की कीमत पर ₹999.73 करोड़ मूल्य के 37.02 करोड़ राइट्स इक्विटी शेयरों को मंजूरी दी है। राइट्स एंटाइटेलमेंट पाने के लिए योग्य शेयरधारकों की पहचान करने के लिए रिकॉर्ड तारीख 13 अक्टूबर तय की गई है।