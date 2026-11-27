एजेंसी, मुंबई। Share Market Closed: पश्चिम एशिया में बढ़ते हमलों के चलते कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में उछाल के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। इस दौरान प्रमुख बेंचमार्कों सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट (Sensex Nifty Closed) दर्ज की गई।

बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 989.33 अंक यानी 1.17 प्रतिशत गिरकर 83,339.26 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 50 277.30 अंक यानी 1.07 प्रतिशत गिरकर 25,607.20 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान, सेंसेक्स ने 83,208.33 का लो बनाया, जबकि निफ्टी एक समय 25,565.90 के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था। किन शेयरों में गिरावट और किनमें तेजी निफ्टी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस और टीसीएस शामिल रहे, जिनमें करीब 5-2.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में बीईएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी और इंडिगो शामिल रहे।

इस दौरान, व्यापक बाजारों ने प्रमुख बेंचमार्कों से बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि निफ्टी मिडकैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में क्रमशः 0.10 प्रतिशत और 0.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेक्टरवार देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.88 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 1.43 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो में 1.48 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी केमिकल में 1.4 प्रतिशत, निफ्टी मेटल में 1.4 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया में 0.53 प्रतिशत और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

क्या बोले एक्सपर्ट? एक बाजार विशेषज्ञ ने कहा, "तकनीकी रूप से, 26,000 के स्तर के पास बार-बार गिरावट (रिजेक्शन) देखने के बाद निफ्टी गुरुवार के 'डोजि' लो के नीचे आ गया है। तत्काल सपोर्ट 25,400 पर है, जबकि 25,750 का स्तर रेजिस्टेंस बन गया है। बैंक निफ्टी ने अपने छोटे टाइमफ्रेम वाले 'डबल टॉप' पैटर्न की नेकलाइन को तोड़ दिया है और 63,040.90 पर बंद हुआ है। अगला सपोर्ट 62,600 पर है, जबकि 63,400 तत्काल रेजिस्टेंस का काम करेगा।"

विशेषज्ञ ने आगे कहा कि अगर बाजार इन रेजिस्टेंस स्तरों के ऊपर वापस आता है और वहां टिकता है, तो शॉर्ट-टर्म में बिकवाली का दबाव कम हो सकता है। वहीं, अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो बाजार में और गिरावट (करेक्शन) का जोखिम बना रहेगा।

निफ्टी का 'डोजि' लो के नीचे जाना और आईटी तथा फाइनेंशियल शेयरों में कमजोरी यह संकेत देती है कि नवंबर में आई तेज रिकवरी के बाद अब बाजार एक अधिक नाजुक दौर में प्रवेश कर गया है। हालांकि, डिफेंस, मेटल, केमिकल और स्मॉलकैप शेयरों में दिख रही मजबूती यह बताती है कि निवेशक बाजार के सभी हिस्सों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि वे चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश बदल रहे हैं।

विशेषज्ञ के अनुसार, अगर निफ्टी 25,400 के स्तर को बचाए रखता है, तो इसमें 25,750 की ओर एक तकनीकी उछाल (रिबाउंड) देखने को मिल सकता है। लेकिन, अगर यह इस सपोर्ट के नीचे मजबूती से टूट जाता है, तो बाजार में और गहरी गिरावट आने की संभावना बढ़ जाएगी। 'डबल टॉप' नेकलाइन टूटने के बाद, बैंक निफ्टी के लिए 63,400 के स्तर को वापस हासिल करना महत्वपूर्ण होगा।

जब तक बैंकिंग सेक्टर की भागीदारी नहीं सुधरती और निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर वापस नहीं आता, तब तक मौजूदा 'लॉन्ग' पोजीशन (खरीद वाली पोजीशन) के लिए ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस को सख्त रखना चाहिए और लीवरेज्ड एक्सपोजर (उधार लेकर निवेश) को नियंत्रित रखना चाहिए।

विशेषज्ञ का कहना है कि अगले हफ्ते की शुरुआत यह तय करने में मदद करेगी कि शुक्रवार को आई गिरावट एक बड़े करेक्शन में बदलती है, या फिर यह केवल एक अस्थायी कंसोलिडेशन (बाजार का ठहराव) बनकर रह जाती है।