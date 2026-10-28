Share Market Closed: सेंसेक्स 352 अंक टूटा, निफ्टी भी लाल निशान पर बंद
Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 352 अंक और निफ्टी 50 अंक ...और पढ़ें
HighLights
सेंसेक्स 352 अंक, निफ्टी 50 अंक से अधिक गिरा।
कच्चे तेल में उछाल, आईटी शेयरों में भारी बिकवाली।
मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में मजबूती दर्ज की गई।
एजेंसी, नई दिल्ली। Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 352.64 अंक या 0.48 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 73,246.03 और निफ्टी 50.90 अंक या 0.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,698.85 पर (Sensex Nifty Closed) बंद हुआ।
गिरावट लार्जकैप तक ही सीमित रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 244.80 अंक या 0.43 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,274.70 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 166.20 अंक या 0.90 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,634.90 पर बंद हुआ।
किस सेक्टर में गिरावट और किसमें तेजी
सूचकांकों में निफ्टी ऑटो (1.45 प्रतिशत), निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (1.41 प्रतिशत), निफ्टी मीडिया (1.38 प्रतिशत), निफ्टी हेल्थकेयर (1.15 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (1.04 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.47 प्रतिशत) और निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.35 प्रतिशत) की मजबूती के साथ टॉप गेनर्स थे।
दूसरी तरफ निफ्टी ऑयल एंड गैस (-2.27 प्रतिशत), निफ्टी आईटी (-1.98 प्रतिशत), निफ्टी कमोडिटीज (-0.95 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (-0.89 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (-0.89 प्रतिशत) की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स थे।
सेंसेक्स पैक में एलएंडटी, ट्रेंट, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और एमएंडएम गेनर्स थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, इटरनल, बीईएल, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, टाइटन, आईटीसी और एचयूएल लूजर्स थे।
क्या बोले एक्सपर्ट?
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने कहा- "घरेलू शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव रहा और ये गिरावट के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल और IT शेयरों में भारी बिकवाली के कारण निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर हुआ। सऊदी अरब पर हूती हमलों के बाद सप्लाई में रुकावट की नई चिंताओं के चलते तेल की कीमतों में फिर से तेजी आ गई, जिससे चल रहे राजनयिक प्रयासों का असर फीका पड़ गया।"
उन्होंने आगे कहा कि बाजार, भू-राजनीतिक हालात के बारे में और स्पष्टता पाने के लिए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) पर भी करीबी नजर रखे हुए है।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)