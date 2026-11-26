बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भी बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पहले बुधवार को बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। 26 नवंबर को बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 390.31 अंक (0.46%) की बढ़त के साथ 84,328.59 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 65.25 अंक (0.25%) चढ़कर 25,884.50 पर पहुंच (Sensex Nifty Closed) गया।

दोपहर के समय हुए नुकसान से उबरते हुए, दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार दूसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार का रुख सकारात्मक रहा। 2,149 शेयरों में तेजी आई, 1,906 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 171 शेयरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

निफ्टी के इन शेयरों में दिखी सबसे ज्यादा तेजी और इसमें दिखी गिरावट निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में HCL, BSE, Infosys, रिलायंस, टेक महिंद्रा आदि शामिल रहें। वहीं, सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, बजार फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस नेस्ले इंडिया, आदि शामिल रहे।

तेजी वाले शेयर गिरावट वाले शेयर बाजार में क्यों आई तेजी? FII निवेश: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने अपनी खरीदारी का सिलसिला जारी रखा और पिछले सत्र में 4,479 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। एशियाई बाजारों में मजबूती के संकेत: एशियाई बाजारों में वापसी देखने को मिली। पिछले सत्र में आई भारी गिरावट के बाद दक्षिण कोरिया के कोस्पी (Kospi), जापान के निक्केई 225 (Nikkei 225) और हांगकांग के हैंग सेंग (Hang Seng) सूचकांक में सुधार हुआ।

IT शेयरों में खरीदारी: निफ्टी IT इंडेक्स में लगभग 4 प्रतिशत की तेजी आई, जिसमें शामिल 10 में से 8 शेयरों ने बढ़त के साथ कारोबार बंद किया। इसमें विप्रो सबसे आगे रहा, जिसके शेयरों में 4 प्रतिशत की तेजी आई।

क्या बोले एक्सपर्ट? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा- "लगातार विदेशी निवेश और चुनिंदा खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबर गया। कच्चे तेल की स्थिर कीमतों और प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ के बावजूद बाजार में सकारात्मक उछाल देखने को मिला। आईटी क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि हफ्तों की बिकवाली के बाद एशियाई तकनीकी शेयरों में तेजी आई। धातुओं की कीमतों में सुधार के साथ-साथ धातुओं के शेयरों में भी तेजी आई, और मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया, जो बाजार में मजबूत भागीदारी का संकेत देता है।"