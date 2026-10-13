IT शेयरों में बंपर उछाल: TCS-एचसीएल टेक ने निफ्टी आईटी को दिया सहारा, डॉलर इंडेक्स और AI में सुस्ती से मिला फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार 13 अक्टूबर को ज्यादातर IT शेयरों में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा और इंफोसिस जैसे शेयरों में 5% तक की तेजी दिख रही है, जिससे सेक्टर का इंडेक्स Nifty IT 3% ऊपर चढ़ गया।

एमफैसिस, LTM, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर जैसे शेयरों में भी 1% से ज्यादा की बढ़त है।

कितना चढ़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स? करीब 10 बजे निफ्टी IT इंडेक्स 3.22% ऊपर है और इसके सभी कंपोनेंट्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसी समय इक्विटी बेंचमार्क निफ्टी 50 लगभग 0.93% बढ़कर 22,571.65 पर था। TCS और HCL Tech के उम्मीद से बेहतर Q2 नतीजे, AI ट्रेड में सुस्ती और रुपये के मुकाबले डॉलर में तेजी जैसे कई कारणों से IT शेयरों में उछाल आ रहा है।

AI में सुस्ती IT का फायदा IT शेयरों में तेजी के पीछे AI ट्रेड में गिरावट एक वजह है, जो कोस्पी (Kospi) और ताइवान वेटेड इंडेक्स में आई भारी गिरावट से साफ पता चलता है। मंगलवार के सेशन में साउथ कोरिया का कोस्पी 6% से ज्यादा गिर गया, जबकि अधिक वैल्यूएशन की चिंताओं के बीच ताइवान का इंडेक्स 2% नीचे आ गया।

इसके अलावा, इंडस्ट्री के लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स AI के लिए ज्यादा सख्त सुरक्षा नियमों और रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि आने वाले समय में इस सेक्टर की तेजी से हो रही ग्रोथ धीमी हो सकती है।

डॉलर इंडेक्स का असर डॉलर इंडेक्स, जो 6 करेंसी के बास्केट के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापता है, 102.6 के अपने 18 महीने के उच्चतम स्तर के आस-पास बना रहा, जिससे भारतीय IT शेयरों को बढ़ावा मिला। कई भारतीय IT कंपनियाँ अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डॉलर में हासिल करती हैं। इसलिए डॉलर में बढ़ोतरी से उनकी टॉपलाइन (कुल कमाई) बेहतर होती है।