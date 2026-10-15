Stock Market Closed: शेयर बाजार ने लगाई छलांग! 1533 अंक उछला सेंसेक्स; IT, ऑटो और प्राइवेट बैंकों ने दिया सहारा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 15 अक्टूबर को भारतीय इक्विटी सूचकांक मजबूत स्थिति के साथ बंद हुए, जिसमें निफ्टी 22,900 के स्तर पर रहा। बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,533.72 अंक या 2.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,315.61 पर, और निफ्टी 374.65 अंक या 1.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,997.35 पर बंद हुआ।

शेयरों और सेक्टर्स का हाल निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बीएसई लिमिटेड शामिल रहे, जबकि गिरावट वाले शेयरों में नेस्ले इंडिया, ट्रेंट, अडानी एंटरप्राइजेज, जियो फाइनेंशियल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल रहे।

सेक्टर के मोर्चे पर, ऑटो, आईटी, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक और रियल्टी सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी आई, जबकि मीडिया और पीएसयू बैंक सूचकांकों में 1-1.5% की गिरावट देखी गई।

निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.3 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई। IT शेयरों में खरीदारी IT इंडेक्स में 2.4% की तेजी आई, जिससे पिछले तीन सत्रों में इंडेक्स की कुल बढ़त लगभग 8.3% हो गई। इंफोसिस, TCS और HCL टेक में 3-3% की तेजी देखी गई। टेक महिंद्रा और विप्रो के शेयरों में क्रमशः 3.5% और 1.7% की बढ़त रही। इन कंपनियों के तिमाही नतीजे आज आने वाले हैं।

वैल्यू बाइंग बाजार के छह महीने के निचले स्तर के करीब पहुंचने पर 'वैल्यू बाइंग' (सस्ते स्तरों पर खरीदारी) देखने को मिली। इससे सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल आया। टेक्निकल कारण जानकारों का कहना है कि बाजार में मंदी (bearishness) तभी आएगी जब निफ्टी 22,600 के स्तर के नीचे कारोबार करेगा। अगर बाजार में लगातार रिकवरी बनी रहती है, तो निफ्टी 22,750–22,850 के स्तर तक जा सकता है। वहीं, अगर यह 22,500 के नीचे मजबूती से टूटता है, तो और बिकवाली का दबाव आ सकता है।