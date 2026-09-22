NSE IPO: 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन के बाद कब मिलेंगे शेयर? ये रहे चेक करने के 3 तरीके; लिस्टिंग से पहले GMP लुढ़का

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) के ₹22,569 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को तीन दिन की बिडिंग प्रोसेस के दौरान 5.71 गुना सब्सक्राइब किया गया। अब इसका शेयर गुरुवार 24 सितंबर को BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होने वाला है।

बता दें कि एनएसई के IPO की शुरुआत धीमी रही, मगर आखिर में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) की मजबूत मांग के कारण इसमें तेजी आई और आखिरी दिन तक रिटेल हिस्सा भी पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया।

कहां चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस? बिडिंग प्रोसेस के बाद, निवेशक अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आज 22 सितंबर को होने की उम्मीद है। सफल निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर 23 सितंबर को क्रेडिट किए जाएंगे और 24 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी।

निवेशक रजिस्ट्रार, BSE या NSE की वेबसाइटों के जरिए अपने NSE IPO अलॉटमेंट का स्टेटस देख सकते हैं।

MUFG Intime India MUFG Intime India, NSE IPO की रजिस्ट्रार है। निवेशक रजिस्ट्रार के IPO स्टेटस पेज पर जा सकते हैं और इश्यू की लिस्ट में से NSE को चुन सकते हैं। इसके बाद वे पसंदीदा आइडेंटिटी ऑप्शन चुन सकते हैं और अपना PAN, एप्लीकेशन नंबर या डीमैट खाता डिटेल (जो भी लागू हो) डाल सकते हैं।

जरूरी जानकारी सबमिट करने के बाद, अलॉटमेंट स्टेटस दिखाई देगा।

BSE पर ऐसे चेक करें निवेशक BSE IPO एप्लीकेशन स्टेटस पेज के जरिए भी अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए इश्यू टाइप "Equity" चुनें और IPO की लिस्ट में से NSE चुनें। इसके बाद PAN या एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके स्टेटस चेक करें।

NSE पर ये है तरीका निवेशक अपने एप्लीकेशन की डिटेल देखने के लिए NSE के IPO बिड वेरिफिकेशन मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सचेंज का कहना है कि यह मॉड्यूल इश्यू के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई अलॉटमेंट की जानकारी भी देता है। निवेशक अपने PAN या एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं।