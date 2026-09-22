NSE IPO: 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन के बाद कब मिलेंगे शेयर? ये रहे चेक करने के 3 तरीके; लिस्टिंग से पहले GMP लुढ़का
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का ₹22,569 करोड़ का IPO 5.71 गुना सब्सक्राइब हुआ है। निवेशक आज 22 सितंबर को अलॉटमेंट ...और पढ़ें
HighLights
NSE IPO कुल 5.71 गुना सब्सक्राइब हुआ, QIBs की मजबूत मांग
अलॉटमेंट स्टेटस आज 22 सितंबर को, लिस्टिंग 24 सितंबर को
BSE, NSE या रजिस्ट्रार वेबसाइट पर स्टेटस चेक करें
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) के ₹22,569 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को तीन दिन की बिडिंग प्रोसेस के दौरान 5.71 गुना सब्सक्राइब किया गया। अब इसका शेयर गुरुवार 24 सितंबर को BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होने वाला है।
बता दें कि एनएसई के IPO की शुरुआत धीमी रही, मगर आखिर में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) की मजबूत मांग के कारण इसमें तेजी आई और आखिरी दिन तक रिटेल हिस्सा भी पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया।
कहां चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस?
बिडिंग प्रोसेस के बाद, निवेशक अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आज 22 सितंबर को होने की उम्मीद है। सफल निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर 23 सितंबर को क्रेडिट किए जाएंगे और 24 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी।
निवेशक रजिस्ट्रार, BSE या NSE की वेबसाइटों के जरिए अपने NSE IPO अलॉटमेंट का स्टेटस देख सकते हैं।
MUFG Intime India
MUFG Intime India, NSE IPO की रजिस्ट्रार है। निवेशक रजिस्ट्रार के IPO स्टेटस पेज पर जा सकते हैं और इश्यू की लिस्ट में से NSE को चुन सकते हैं। इसके बाद वे पसंदीदा आइडेंटिटी ऑप्शन चुन सकते हैं और अपना PAN, एप्लीकेशन नंबर या डीमैट खाता डिटेल (जो भी लागू हो) डाल सकते हैं।
जरूरी जानकारी सबमिट करने के बाद, अलॉटमेंट स्टेटस दिखाई देगा।
BSE पर ऐसे चेक करें
निवेशक BSE IPO एप्लीकेशन स्टेटस पेज के जरिए भी अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए इश्यू टाइप "Equity" चुनें और IPO की लिस्ट में से NSE चुनें। इसके बाद PAN या एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके स्टेटस चेक करें।
NSE पर ये है तरीका
निवेशक अपने एप्लीकेशन की डिटेल देखने के लिए NSE के IPO बिड वेरिफिकेशन मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सचेंज का कहना है कि यह मॉड्यूल इश्यू के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई अलॉटमेंट की जानकारी भी देता है। निवेशक अपने PAN या एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं।
NSE IPO सब्सक्रिप्शन डिटेल
NSE IPO कुल मिलाकर 5.71 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की मांग सबसे अधिक रही। QIB हिस्सा 12.68 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशक हिस्सा 6.55 गुना सब्सक्राइब हुआ।
रिटेल हिस्सा 1.39 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि कर्मचारी हिस्से को 2.40 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। यह IPO भारत के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा IPO है और अब तक 2026 का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू है। प्राइस बैंड ₹1,700-₹1,785 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया था।
GMP में आई गिरावट
5 सितंबर को एनएसई का जीएमपी 310 रुपये तक पहुंच गया था, जिसमें इसके बाद लगातार जोरदार गिरावट आई है। इंवेस्टरगेन के अनुसार इस समय एनएसई का जीएमपी 67 रुपये चल रहा है।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)