HDFC Bank Share Target: 3 महीने के हाई पर पहुंचा एचडीएफसी बैंक का शेयर, अभी और चढ़ने की उम्मीद; देखें टारगेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank Share Price) के शेयर में 2 फीसदी से अधिक की तेजी आई है और ये तीन महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया है। पिछले सेशन में बैंक के शेयर ने 800 रुपये का आंकड़ा पार किया था और आज ये 815 रुपये के भाव पर पहुंच गया है।

इस साल 28 अक्टूबर को यह शेयर गिरकर 668.90 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया था। तब से, इस स्टॉक में 21% की तेजी आई है। फिलहाल आज ये बीएसई पर करीब 10 बजे 2.36% बढ़कर 814.90 रुपये पर पहुंच गया है। HDFC बैंक की मार्केट कैप बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। आगे इस शेयर के लिए क्या स्ट्रैटजी रखें? आइए आपको बताते हैं।

ओवरबॉट स्थिति में है शेयर RSI के लिहाज से, चार्ट पर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक 'ओवरबॉट' स्थिति में है, जिसकी वैल्यू 74.4 है। 70 से ऊपर की वैल्यू यह संकेत देती है कि स्टॉक चार्ट पर ओवरबॉट स्थिति में है। इस बैंकिंग स्टॉक का रुझान 'बुलिश' (तेजी वाला) रहा है।

साथ ही ये 10, 20, 30, 50, 100, 150 और 200 दिनों के 'सिंपल मूविंग एवरेज' (SMA) से ऊपर कारोबार कर रहा है।

कितना है शेयर का टारगेट? ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने एचडीएफस बैंक के लिए अपना टारगेट प्राइस 800 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार लो LCR (113%) और ऊंचे CD रेशियो (96%) के कारण शॉर्ट टर्म में ग्रोथ की कुछ बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन मध्यम अवधि में NIM (नेट इंटरेस्ट मार्जिन) में सुधार को लेकर सकारात्मक नजरिया है।