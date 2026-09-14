HDFC बैंक शेयर में भारी गिरावट जारी, 52 हफ्तों के लो पर आया भाव; क्या अब खरीदने का सही समय है?
एचडीएफसी बैंक का शेयर नए 52-हफ्ते के निचले स्तर पर पहुँच गया है, लेकिन एनालिस्ट्स ने 'खरीदने' की सलाह बरकरार ...और पढ़ें
HighLights
HDFC बैंक शेयर नए 52-हफ्ते के निचले स्तर पर पहुँचा
एनालिस्ट्स ने 'खरीदने' की सलाह बरकरार रखी, टार्गेट ₹861 तक
गवर्नेंस मुद्दों और चेयरमैन के इस्तीफे से शेयर में गिरावट आई
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक के शेयर में लगातार कई दिनों से गिरावट देखी जा रही है और ये नए 52-हफ्ते के निचले स्तर पर पहुँच गया है। इसके बावजूद, एनालिस्ट्स ने स्टॉक के लिए अपनी 'खरीदने' (Buy) की सलाह बनाए रखी है, जबकि 2026 में अब तक इसमें लगभग 29% की गिरावट आ चुकी है।
शुक्रवार को भारत के सबसे बड़े प्राइवेट लेंडर का शेयर गिरकर ₹681.90 के नए 52-हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। पिछले साल अक्टूबर में ₹1,020.50 के रिकॉर्ड हाई पर पहुँचने के बाद, 11 महीने से भी कम समय में इसमें 33% से ज्यादा की गिरावट आई है।
क्यों शुरू हुई गिरावट?
एचडीएफसी बैंक के शेयर में जबरदस्त गिरावट इस साल मार्च में तब शुरू हुई, जब बैंक के पूर्व पार्ट-टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बैंक के कुछ कामकाज उनके निजी मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाते थे।
गवर्नेंस को लेकर उठे सवालों की वजह से शेयरों में भारी बिकवाली हुई, लेकिन बैंक में लीडरशिप में बदलाव के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ।
साल के आखिर में होंगे रिटायर
देश के सबसे बड़े प्राइवेट लेंडर ने अब बीते शनिवार को बताया कि एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने सीईओ पद के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को दो उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं। इसके साथ ही शशिधर जगदीशन की जगह लेने की प्रोसेस औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जगदीशन इस साल के आखिर में रिटायर होने वाले हैं।
कितना है शेयर का टार्गेट?
गोल्डमैन सैक्स ने पिछले महीने HDFC बैंक के लिए 'बाय' (खरीदने) की सलाह और ₹861 प्रति शेयर का टार्गेट प्राइस तय किया। गोल्डमैन सैक्स ने बैंक के मार्जिन और ऑपरेटिंग लेवरेज से बढ़े कोर-PPOP में सुधार और आकर्षक वैल्यूएशन पर ध्यान दिया।
आकर्षक वैल्यूएशन के कारण इसने 'बाय' रेटिंग दी, भले ही भविष्य में कमाई के अनुमानों में और गिरावट की उम्मीद जताई। नोमुरा और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी HDFC बैंक के शेयरों के लिए 'बाय' की सलाह दी है।
कैसे हैं टेक्निकल?
एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट (इक्विटी और डेरिवेटिव्स) हितेश राठी के अनुसार इस बड़े बैंकिंग स्टॉक के खराब प्रदर्शन के बावजूद, इसमें सुधार के कोई खास संकेत नहीं दिख रहे हैं और इसका टेक्निकल सेटअप भी काफी कमजोर और निराशाजनक बना हुआ है।
राठी के अनुसार, यह स्टॉक अब कई टेक्निकल पैमानों पर 'ओवरसोल्ड' (जरूरत से ज्यादा बिकवाली) स्थिति दिखा रहा है, और इसके प्रदर्शन में आए बड़े अंतर के कारण इसमें शॉर्ट-टर्म उछाल की गुंजाइश भी है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए, निकट भविष्य में इसमें रिकवरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
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