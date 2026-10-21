IPO News: आग बुझाने के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी की धमाकेदार लिस्टिंग! शेयर बाजार में इतने प्रीमियम पर की शुरुआत

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज एक आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। ये है एचडी फायर प्रोटेक्ट (HD Fire Protect IPO Listing)। इस आईपीओ की लिस्टिंग काफी शानदार रही। कंपनी का शेयर बीएसई पर 271 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 63.40 रुपये या 23.39 फीसदी की मजबूती के साथ 334.40 रुपये पर लिस्ट हुआ।

वहीं एनएसई पर एचडी फायर प्रोटेक्ट ने आईपीओ प्राइस के मुकाबले 64 रुपये या 23.62 फीसदी प्रीमियम के साथ 335 रुपये पर शुरुआत की।

लिस्टिंग के बाद गिरा शेयर अच्छे प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद एचडी फायर प्रोटेक्ट के शेयर में गिरावट आई है। बीएसई पर इसका शेयर लिस्टिंग प्राइस से 26.55 रुपये या 7.94 फीसदी गिरकर 307.85 रुपये पर आ गया है। यानी जिन लोगों को आईपीओ में शेयर मिले, उन्होंने लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग का रास्ता चुना।

कैसा रहा था IPO? HD फायर प्रोटेक्ट का IPO कुल 131.70 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसमें 1,84,20,492 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 2,42,60,01,270 शेयरों के लिए आवेदन मिले। यह इश्यू 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 2026 तक खुला रहा और 21 अक्टूबर, 2026 को आधिकारिक तौर पर लिस्ट हुआ है।

क्या करती है कंपनी? एचडी फायर प्रोटेक्ट आग बुझाने वाले इक्विपमेंट और सिस्टम्स बनाती और सप्लाई करती है। कंपनी पानी, फोम और गैस आधारित फायर-प्रोटेक्शन सिस्टम उपलब्ध कराती है। इसके मुख्य कैटलॉग में UL-लिस्टेड और FM-अप्रूव्ड स्प्रिंकलर, डेल्यूज वाल्व, वॉटर स्प्रे नोजल, मॉनिटर, फोम इक्विपमेंट, सिस्टम वाल्व और गैस सप्रेशन सिस्टम शामिल हैं।