HAL Q2 Result: भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी ने जारी किए दूसरी तिमाही के नतीजे, मुनाफा 16% बढ़ा; रेवेन्यू भी उछला

एजेंसी, मुंबई। HAL Q2 Result: भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 1,935.64 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 1,669.05 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में उसकी परिचालन से आय सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़कर 7,613.25 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 6,628.61 करोड़ रुपये थी। रेवेन्यू में भी आया उछाल वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में कंपनी की अन्य आय 988.30 करोड़ रुपये रही है, जिससे कुल आय 8,601.55 करोड़ रुपये हो जाती है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 7,516.28 करोड़ रुपये था। यह सालाना आधार पर 14.4 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।

समीक्षा अवधि में एचएएल का खर्च सालाना आधार पर 15.77 प्रतिशत बढ़कर 6,132.02 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 5,296.64 करोड़ रुपये था। EBITDA कितना बढ़ा वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में एचएएल के ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) में सालाना आधार पर 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 1,739 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन घटकर 22.8 प्रतिशत रह गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 23.5 प्रतिशत था।