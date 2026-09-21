Dividend Share: 6 महीने में 102% रिटर्न! अब 30 रुपये का डिविडेंड दे रही 112 साल पुराने हिन्दुजा ग्रुप से जुड़ी कंपनी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी का हिस्सा GOCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर ने 6 महीने की शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी ने अच्छे डिविडेंड की घोषणा के बाद निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। GOCL कॉर्पोरेशन का यदि आप हर शेयर पर 30 रुपये (1500%) का डिविडेंड पाना चाहते हैं तो कल आपके पास आखिरी मौका हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 22 सितंबर 2026 को GOCL कॉर्पोरेशन की एक्स-डेट है।

कंपनी के शेयर की कीमत ने पिछले छह महीनों में 102% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और अभी यह 456 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹2,263 करोड़ है। लंबे समय के हिसाब से देखें तो शेयर ने 1 साल में 24.13%, 3 साल में 2.49% और 5 साल 10.18% का रिटर्न दिया है।

GOCL कॉर्पोरेशन एनर्जी क्या करती है? GOCL कॉर्पोरेशन एनर्जी, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस और रियल्टी जैसे अहम आर्थिक सेक्टर में काम करते हुए, इंडस्ट्रियल और डिफेंस सप्लाई चेन में एक अहम भूमिका निभाता है। यह CE-सर्टिफाइड एक्सप्लोसिव और इनिशिएटिंग डिवाइस के भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया, उत्तरी अफ्रीका, खाड़ी देशों, मध्य पूर्व और दक्षिणी यूरोप (ग्रीस और तुर्की सहित) के 21 देशों में अपने प्रोडक्ट भेजता है।