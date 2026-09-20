Dividend Share: ₹160 तक का डिविडेंड पाने का मौका! IRCTC, BEML और Dixon सहित 150 कंपनियां इस हफ्ते दे रही फायदा

नई दिल्ली। 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच, 150 से ज्यादा कंपनियां डिविडेंड पेमेंट और स्टॉक स्प्लिट जैसे बड़े कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगी। महाराष्ट्र स्कूटर्स, बजाज होल्डिंग्स, BEML, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GMDC) और इंजीनियर्स इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां शेयरहोल्डर्स को फायदा पहुंचाने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं। इन कॉर्पोरेट फायदों उठाने के लिए इन्वेस्टर्स को उनके रिकॉर्ड डेट तक अपने डीमैट अकाउंट में शेयर रखने होंगे।

हफ्ते की शुरुआत के बड़े डिविडेंड और स्प्लिट सोमवार, 21 सितंबर को सबसे ज्यादा मौके बनेंगे। इस दिन लगभग 55 कंपनियां 'एक्स-डिविडेंड' होंगी। महाराष्ट्र स्कूटर्स इस हफ्ते के सभी पेमेंट में सबसे आगे है, जो प्रति शेयर ₹160 का डिविडेंड दे रही है। सोमवार को होने वाले अन्य बड़े पेमेंट में बजाज होल्डिंग्स (₹65), सदर्न गैस (₹60), मोंटे कार्लो फैशन्स (₹20) और डिक्सन टेक्नोलॉजीज (₹10) शामिल हैं। डिफेंस PSU भारत डायनामिक्स (₹0.40) और CONCOR (₹1) भी एक्स-डिविडेंड होंगे।

मंगलवार, 22 सितंबर को 50 से ज्यादा कंपनियां एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगी। GOCL कॉर्पोरेशन का डिविडेंड सबसे ज्यादा ₹30 प्रति शेयर है, इसके बाद BEML (₹12.28) और नेशनल पेरोक्साइड (₹7) का नंबर आता है। सरकारी कंपनी IRCTC ₹0.50 प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। इसके अलावा, TAAL टेक लिमिटेड मंगलवार को 1:5 का स्टॉक स्प्लिट करेगी।

हफ्ते के बीच और आखिर में कॉर्पोरेट गतिविधियां बुधवार, 23 सितंबर को भी जारी रहेंगी, जिसमें 40 से ज्यादा कंपनियां डिविडेंड देंगी। GMDC ₹9.50 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड के साथ मुख्य आकर्षण रहेगी, साथ ही टाइचे इंडस्ट्रीज़ (₹3.50) और गुडलक इंडिया (₹3) भी डिविडेंड देंगी।