शेयर बाजार की गिरावट में भी चमके ये 5 शेयर, दिया 75% तक का बंपर रिटर्न; लिस्ट में ₹3-4 वाले स्टॉक शामिल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पिछला सप्ताह शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 486.8 अंक यानी 0.65 प्रतिशत टूटा और आखिर में 74,294.96 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी में 51.7 अंक यानी 0.22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और ये 23,346.40 पर बंद हुआ। मगर 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को 74.19 फीसदी तक रिटर्न दिया।

क्विंट डिजिटल क्विंट डिजिटल का शेयर पिछले हफ्ते टॉप पर रहा, जिसने 74.19 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर बीते हफ्ते 39.95 रुपये से 69.59 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 10 फीसदी की उछाल के साथ 70.02 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 330.37 करोड़ रुपये है।

तहमार एंटरप्राइजेज तहमार एंटरप्राइजेज का शेयर पिछले हफ्ते 42.28 फीसदी उछला। कंपनी का शेयर प्राइस 3.69 रुपये से 5.25 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 10 फीसदी की गिरावट के साथ 5.25 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 81.79 करोड़ रुपये है।

पटेल एयरटेम्प पटेल एयरटेम्प शेयर पिछले हफ्ते 39.75 फीसदी ऊपर चढ़ा। कंपनी का शेयर 275 रुपये से 384.30 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 5 फीसदी की मजबूती के साथ 384.30 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 210.22 करोड़ रुपये है।

बोस्टन कॉमर्स बोस्टन कॉमर्स का स्टॉक पिछले हफ्ते 36.31 फीसदी ऊपर चढ़ा। हफ्ते के दौरान इस कंपनी का शेयर 4.82 रुपये से 6.57 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को ये शेयर बीएसई पर 10 फीसदी की तेजी के साथ 6.57 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 4.60 करोड़ रुपये है।