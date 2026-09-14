Ganesh Chaturthi: 14 सितंबर को शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? जानें गणेश चतुर्थी के अवसर पर कमोडिटी मार्केट में कब होगी ट्रेडिंग

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। लगातार पांचवें हफ्ते गिरावट के साथ बंद होने के बाद, भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग मंगलवार, 15 सितंबर को फिर से शुरू होगी। दरअसल आज सोमवार 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी 2026 के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों बंद रहेंगे।

2026 की शेयर बाजार हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, NSE और BSE दोनों ने गणेश चतुर्थी के लिए 14 सितंबर को पूरी तरह से ट्रेडिंग की छुट्टी घोषित की है। रेगुलर ट्रेडिंग सेशन के दौरान निवेशक किसी भी एक्सचेंज पर इक्विटी खरीद या बेच नहीं पाएंगे।

इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी बंद रहेगी। एक्सचेंज की छुट्टियां बैंकों और सरकारी दफ्तरों की छुट्टियों से अलग होती हैं, क्योंकि NSE और BSE के अपने ट्रेडिंग कैलेंडर होते हैं।

कमोडिटी मार्केट का क्या होगा? गणेश चतुर्थी पर कमोडिटी मार्केट का शेड्यूल इक्विटी मार्केट से अलग होगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन के दौरान बंद रहेगा और शाम 5 बजे फिर से काम शुरू करेगा।

शाम का सेशन रात 11:30 बजे तक खुला रहेगा, या जब US डेलाइट सेविंग टाइम लागू हो, तब रात 11:55 बजे तक खुला रहेगा।

ट्रेडिंग हॉलिडे और सेटलमेंट हॉलिडे में अंतर ट्रेडिंग हॉलिडे का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज बंद रहते हैं, इसलिए निवेशक रेगुलर खरीद या बिक्री के ऑर्डर नहीं दे सकते। दूसरी ओर, सेटलमेंट हॉलिडे में ट्रेडिंग जरूरी नहीं कि बंद हो। इसके बजाय, उस दिन के लिए एलिजिबल ट्रांजैक्शन की क्लियरिंग और सेटलमेंट रोक दी जाती है। गणेश चतुर्थी के लिए, 14 सितंबर 2026 को घरेलू इक्विटी मार्केट के लिए पूरे दिन का ट्रेडिंग हॉलिडे तय किया गया है।