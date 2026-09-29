₹402 से ₹8 पर आया ये शेयर, अब साउथ अफ्रीका से मिला नया ऑर्डर; ITC से होता है इस कंपनी का मुकाबला

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 1987 में शुरू की गयी एलीटकॉन इंटरनेशनल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों का कारोबार करती है। आईटीसी भी इस उद्योग का हिस्सा है। एलीटकॉन इंटरनेशनल का शेयर बीते करीब एक साल में बुरी तरह टूटा है। 22 अगस्त 2025 को इसका शेयर 402.55 रुपये पर था, जो अब 98 फीसदी गिरकर 8.46 रुपये पर आ गया है।

इस बीच एलीटकॉन इंटरनेशनल को एक नया ऑर्डर मिला है। आइए जानते हैं इस ऑर्डर की डिटेल।

कितनी है ऑर्डर की वैल्यू? एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने दक्षिण अफ्रीका की कंपनी 'वर्ल्ड क्लास 77' के साथ एक प्रोडक्ट सप्लाई एग्रीमेंट किया है। इसके तहत, अगले 12 महीनों में कंपनी अपनी नासिक फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट्स दक्षिण अफ्रीकी बाजार में सप्लाई करेगी। कंपनी की तरफ से दी गयी जानकारी में बताया गया है कि इस एग्रीमेंट की वैल्यू 60 मिलियन डॉलर (लगभग 574.2 करोड़ रुपये) तक हो सकती है।

एलीटकॉन इंटरनेशनल की लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल इस एग्रीमेंट से एलीटकॉन इंटरनेशनल के विदेशी कारोबार में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो जाएगा। कंपनी अभी UAE और सिंगापुर में अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के जरिए काम कर रही है और 50 से अधिक देशों में मौजूद है। कंपनी का कहना है कि इस प्रोग्राम से उसकी नासिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्षमता का ज्यादा इस्तेमाल होने की उम्मीद है।