भारत के रिटेल किंग को लगा झटका! 52-हफ्तों के लो पर आया शेयर; कमाई-प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद Q2 नतीजों में दिखी टेंशन!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी राधाकिशन दमानी, जिन्हें भारत का रिटेल किंग कहा जाता है, की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart) के शेयर में सोमवार को शुरुआती कारोबार में 3% की गिरावट आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ और कंज्यूमर डिमांड में सुधार के बावजूद, कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे मुनाफे के मामले में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे।

यह स्टॉक करीब साढ़े 10 बजे 3,415.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जिससे यह BSE 500 और NSE 500 इंडेक्स में सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में से एक बन गया। इस समय शेयर में 3 फीसदी की गिरावट है।

आज कंपनी का शेयर ₹3366 तक फिसला है, जो इसके पिछले 52 हफ्तों का शिखर है।

नतीजों से पहले भी गिरा था शेयर नतीजों से पहले शुक्रवार को भी DMart के शेयरों में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी। 2026 में अब तक इस स्टॉक में 5.4 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी 50 में 13.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

ब्रोकरेज फर्म्स का क्या है नजरिया? DMart के शेयर को लेकर ब्रोकरेज हाउस बंटे हुए हैं। एक तरफ CLSA ने इसमें अच्छी बढ़त का अनुमान लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ Citi ने स्टोर की घटती प्रोडक्टिविटी, बढ़ती लागत और क्विक-कॉमर्स से मिल रही टक्कर को लेकर चिंता जताते हुए अपना मंदी वाला रुख बनाए रखा है।

CLSA ने 5,723 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बनाए रखी है। इसका मतलब है कि शुक्रवार के क्लोजिंग भाव से इसमें लगभग 63 प्रतिशत की बढ़त की संभावना है। जेफरीज ने अपनी 'होल्ड' रेटिंग तो बनाए रखी, लेकिन मुनाफे को लेकर चिंता के कारण टारगेट प्राइस घटाकर 4,000 रुपये कर दिया, जबकि मांग अच्छी बनी हुई है। ब्रोकरेज ने खाने-पीने के सामान की बिक्री का अधिक हिस्सा (फूड मिक्स), कम ग्रॉस मार्जिन, मजदूरी की लागत में बढ़ोतरी और इन्वेंट्री बढ़ने जैसी बातों की ओर इशारा किया।