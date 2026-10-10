D Mart Q2 Results: डी-मार्ट का मुनाफा बढ़कर ₹743 करोड़ पहुंचा, रेवेन्यू में भी 17.8% का उछाल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रिटेल चेन DMart की मालिक और उसे चलाने वाली कंपनी Avenue Supermarts Ltd ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट में सालाना आधार पर 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिससे यह ₹742.98 करोड़ हो गया है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में ₹684.85 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट दर्ज किया था।

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में, एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 17.8 प्रतिशत बढ़कर ₹19,644 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में ₹16,676.30 करोड़ था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान, कंपनी का कुल खर्च 18.3 प्रतिशत बढ़कर ₹18,632.70 करोड़ हो गया।