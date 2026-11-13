18 नवंबर को खुलेगा ₹456 करोड़ का IPO; शेयर बाजार में कमाई का एक और मौका! जानें कितना है इश्यू प्राइस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए नवंबर में एक और IPO खुलने जा रहा है। फसल सुरक्षा और कृषि समाधान के कारोबार से जुड़ी कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड (crystal crop protection limited) अपना 456 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी ने इसके लिए 259 रुपये से 272 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। यह इश्यू 18 नवंबर को निवेश के लिए खुलेगा। ऐसे में निवेशकों के पास कृषि क्षेत्र से जुड़ी इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का मौका होगा।

IPO खुलने से पहले जानें जरूरी बातें आईपीओ खुलने की तारीख: 18 नवंबर 2026

आईपीओ बंद होने की तारीख: 20 नवंबर 2026

एंकर निवेशकों के लिए बोली: 17 नवंबर 2026

प्राइस बैंड: 259 से 272 रुपये प्रति शेयर

कुल इश्यू साइज: 456 करोड़ रुपये

लिस्टिंग: बीएसई और एनएसई पर प्रस्तावित फ्रेश इश्यू और OFS के जरिए जुटाए जाएंगे पैसे क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का आईपीओ दो हिस्सों में बंटा हुआ है। इसमें 355 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 101 करोड़ रुपये तक का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम कंपनी को मिलेगी, जबकि OFS के जरिए बेचे जाने वाले शेयरों का पैसा मौजूदा शेयरधारकों को जाएगा।

कंपनी फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपने और अपनी सब्सिडियरी कंपनी सैफायर क्रॉप साइंस के कर्ज को चुकाने में करेगी। इसके अलावा कुछ रकम का इस्तेमाल अधिग्रहण और रणनीतिक विकास से जुड़े अवसरों के लिए किया जाएगा। बची हुई रकम सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों पर खर्च होगी।

क्या करती है क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन? क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की स्थापना साल 1994 में हुई थी। यह कंपनी कृषि क्षेत्र में फसल सुरक्षा और खेती से जुड़े समाधान उपलब्ध कराती है। कंपनी का कारोबार एग्रोकेमिकल्स और बीजों से जुड़ा हुआ है।