Cochin Shipyard का सितंबर तिमाही में मुनाफा रह गया आधा, फिर भी किया डिविडेंड का एलान; इतना होगा फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कोचीन शिपयार्ड ने मंगलवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लगभग 50 प्रतिशत घटकर 54 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 108 करोड़ रुपये था। जून तिमाही के मुकाबले भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 64 प्रतिशत से ज्यादा कम हुआ है।

रेवेन्यू में हुआ इजाफा कोचिन शिपयार्ड ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू लगभग 12 प्रतिशत बढ़कर 1,249 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,118.6 करोड़ रुपये था। ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई (EBITDA) सालाना आधार पर 30.7 प्रतिशत घटकर 51 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले 73.6 करोड़ रुपये था।