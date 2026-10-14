लॉटरी लग गई! 1 पर 5 शेयर फ्री दे रही है ये रिटेल मार्ट कंपनी; जानें किसे मिलेगा फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सीकेके रिटेल मार्ट ने 5:1 बोनस शेयर जारी करने और अपनी अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 117 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसका मतलब है कि कंपनी सभी शेयरधारकों को हर एक शेयर पर 5 बोनस शेयर जारी करेगी। इस फैसले के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाना जरूरी है। ये फैसले 12 अक्टूबर, 2026 को हुई कंपनी की बोर्ड मीटिंग में लिए गए।

रिटेल-सेक्टर की कंपनी C K K Retail Mart एक रिटेल-सेक्टर की कंपनी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। प्रस्तावित बोनस इश्यू के तहत, योग्य शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर एक शेयर के बदले पांच शेयर मिलेंगे। बोनस शेयर 31 मार्च, 2026 तक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग्स या सरप्लस को कैपिटलाइज करके जारी किए जाएंगे।

कब होगा रिकॉर्ड डेट का एलान? योग्य शेयरधारकों की पहचान करने के लिए रिकॉर्ड तारीख का एलान बोर्ड या इस काम के लिए अथॉराइज्ड कोई कमेटी करेगी। कंपनी ने 9,68,40,000 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा है, जिनकी कुल कीमत लगभग 96.84 करोड़ रुपये है।

बोनस इश्यू से पहले इसकी पेड-अप शेयर कैपिटल 19.368 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,93,68,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

कैसे होगी फंडिंग? बोनस इश्यू के लिए फंडिंग कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग्स या सरप्लस से की जाएगी, जो 31 मार्च, 2026 तक के इसके पिछले ऑडिटेड फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आधारित होगी। कंपनी ने अपने प्रॉफ़िट और लॉस स्टेटमेंट में 3,748.48 लाख रुपये का सरप्लस और 6,046.34 लाख रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस बताया है, जिससे कुल उपलब्ध राशि 9,794.82 लाख रुपये हो जाती है।