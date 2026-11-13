महंगाई और ETF निकासी से क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट, बिटकॉइन और इथेरियम सपोर्ट स्तर पर

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई, बॉन्ड यील्ड में तेजी और ETF से लगातार निकासी के कारण वित्तीय परिस्थितियां सख्त हुईं और क्रिप्टो बाजार ने महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तरों का परीक्षण किया। Bitcoin गिरकर लगभग $70,880 पर आ गया, जबकि Ethereum करीब $2,010 पर कारोबार कर रहा था।

दोनों परिसंपत्तियों में बिकवाली का दबाव अत्यधिक स्तरों के करीब दिख रहा है, लेकिन बाजार में स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि मौजूदा स्तरों पर स्पॉट खरीदारी की मांग मजबूत होती है या नहीं। Bitcoin और Ethereum सपोर्ट स्तर क्या? Bitcoin का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) लगभग 29 है, जो दर्शाता है कि हालिया गिरावट ने इसे ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब पहुंचा दिया है। तत्काल सपोर्ट 70,000–70,500 पर है, जिसके बाद 68,500–69,000 का क्षेत्र महत्वपूर्ण होगा। पहले सपोर्ट क्षेत्र के ऊपर टिके रहने से कीमत में स्थिरता आ सकती है, जबकि 71,400–73,000 का क्षेत्र दोबारा हासिल करने से अल्पकालिक तकनीकी स्थिति बेहतर होगी। तत्काल सपोर्ट टूटने पर बाजार का ध्यान अगले सपोर्ट क्षेत्र पर लौट सकता है।

Ethereum का RSI लगभग 28 है और इसमें भी ऐसी ही स्थिति दिख रही है। कीमत $2,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को परख रही है। सपोर्ट 1,980–2,000 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 2,050–2,120 और उसके बाद $2,150 पर है। फ्यूचर्स ट्रेडर्स किसी रेजिस्टेंस स्तर के परीक्षण को टिकाऊ रिकवरी मानने से पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम में मजबूती, बढ़ते ओपन इंटरेस्ट और संतुलित फंडिंग दरों के संकेत देख सकते हैं।

महंगाई का दिखा असर व्यापक आर्थिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रहीं। भारत में महंगाई 6.09% पर पहुंची, अमेरिका में रोजगार की स्थिति मजबूत रही और ब्रिटेन की GDP में 0.7% की वृद्धि हुई। इससे RBI, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से मौद्रिक नीति में और सख्ती की उम्मीदें बढ़ीं। अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 5.1% के ऊपर चली गई, जबकि मजबूत डॉलर ने वैश्विक खरीद क्षमता को कम किया। ब्रेंट क्रूड में हालिया 3.3% की तेजी ने भी महंगाई की चिंताएं बढ़ाईं, हालांकि नवीनतम कारोबारी सत्र में तेल की कीमतों में 0.61% की गिरावट से कुछ राहत मिली।

पारंपरिक बाजारों से आंशिक सहारा मिला। KOSPI में 2.12% और निक्केई में 1.66% की तेजी आई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजारों में मामूली गिरावट रही और VIX 6.92% बढ़ा। सोने में 0.71% की बढ़त ने निवेशकों के सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर झुकाव का संकेत दिया।

Futures ट्रेडर्स के लिए BTC में 70,000–70,500 का तत्काल सपोर्ट महत्वपूर्ण है। इसके टूटने पर 68,500–69,000 का अगला सपोर्ट क्षेत्र नजर में रहेगा, जबकि 71,400–73,000 का क्षेत्र दोबारा हासिल करने से अल्पकालिक मजबूती का संकेत मिल सकता है। ETH में 1,980–2,000 का सपोर्ट अहम है; ऊपर की ओर 2,050–2,120 और फिर $2,150 पर रेजिस्टेंस है। दोनों का RSI ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब है, लेकिन केवल इसके आधार पर रिकवरी मानना जल्दबाजी होगी।