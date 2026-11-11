महारत्न BHEL को मिला ₹900 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, गुजरात में बिजली से जुड़ा करेगी काम; शेयरों में उछाल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दिग्गज महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बाद इसके शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। इसके शेयर लगभग 3 फीसदी बढ़कर 437 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। हांलांकि, इस खबर को लिखते वक्त भेल के शेयर NSE पर 2.05 % की तेजी के साथ 431.60 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि उसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एक 'नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड' (काम मिलने की सूचना) प्राप्त हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट में गुजरात के कल्याणपुर में दो सिंक्रोनस कंडेनसर लगाना शामिल है।

सिंक्रोनस कंडेनसर एक DC-एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, जिसका शाफ्ट किसी भी मैकेनिकल लोड से नहीं जुड़ा होता और यह स्वतंत्र रूप से घूमता है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलने के बजाय, थ्री-फेज पावर ट्रांसमिशन ग्रिड पर विद्युत स्थितियों को नियंत्रित करता है। आसान शब्दों में कहें तो, ये बड़ी मशीनें होती हैं जो ट्रांसमिशन लाइनों पर वोल्टेज को स्थिर रखती हैं।