अदाणी पावर से 28,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने पर BHEL के शेयर में उछाल; कई सालों तक मिलेगा फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक हाई-पावर फील्ड के निष्पादन के दौर में प्रवेश कर रहा है, जिसकी 31 मार्च 2026 तक ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 2,39,057 करोड़ रुपये की है। इस सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी ने अब अदाणी पावर लिमिटेड से थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए चार घरेलू कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 20,000 करोड़ रुपये से 28,000 करोड़ रुपये है, जिसमें वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं है।

दो 800 मेगावाट इकाइयों का एक प्रोजेक्ट हर कॉन्ट्रैक्ट में दो 800 मेगावाट इकाइयों का एक प्रोजेक्ट शामिल है और इसका मूल्य 5,000 करोड़ रुपये से 7,000 करोड़ रुपये के बीच है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। साथ मिलकर, ऑर्डर आठ 800 मेगावाट इकाइयों, या 6,400 मेगावाट उत्पादन क्षमता से संबंधित हैं।

बीएचईएल बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर उपकरण, साथ ही सहायक उपकरण और जरूरी सर्विसेज प्रदान करेगी। ये पैकेज इसके मेन पावर सेगमेंट के भीतर पूरी तरह से स्थित हैं, जिसने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25,406.71 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

रेवेन्यू का कितना? नए कॉन्ट्रैक्ट का संकेतित मूल्य बीएचईएल के वित्तीय वर्ष 2025-26 के रेवेन्यू का लगभग 59 प्रतिशत से 83 प्रतिशत के बराबर है, जो 33,782.18 करोड़ रुपये है। यह कंपनी की मार्च 2026 के अंत तक की बकाया ऑर्डर बुक का लगभग 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत को दिखाता है, जो ऑर्डर जोड़ने के पैमाने को दर्शाता है।

कॉन्ट्रैक्ट बीएचईएल के हाल के थर्मल पावर ऑर्डर गति में जोड़ते हैं। इसके पावर सेगमेंट ने 31 मार्च, 2026 तक ऑर्डर बुक का 81 प्रतिशत हिस्सा लिया, जो घरेलू उत्पादन प्रोजेक्ट्स पर कंपनी की लगातार निर्भरता को दर्शाता है। बीएचईएल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट घरेलू ऑर्डर हैं और न तो इसके प्रमोटर और न ही इसकी समूह कंपनियों का अदाणी पावर में कोई हित है।