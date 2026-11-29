बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दिग्गज FMCG कंपनी आईटीसी को लेकर बड़ी खबर है। खबह है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) ITC होटल्स से बाहर निकलने की योजना बना रही है और उसने अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचने के लिए एक ब्लॉक डील शुरू की है। इस खबर का असर सोमवार को कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को आईटीसी के शेयर -0.75% की गिरावट के साथ 305 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे।

दरअसल, आईटीसी में ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की बड़ी हिस्सेदारी है और कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचकर इससे बाहर निकलना चाहती है। BAT के पास 'टोबैको मैन्युफैक्चरर्स (इंडिया) लिमिटेड' नाम की एक इकाई के जरिए ITC होटल्स में 6.28 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पिछले छह महीनों में, ITC होटल्स के शेयर की कीमत में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

ब्लॉक डील भी शुरू हुई मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि ब्लॉक डील शुरू हो गई है और BAT, ITC होटल्स से पूरी तरह बाहर निकलने की योजना बना रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि इस प्रस्तावित सौदे के लिए फ्लोर प्राइस 175 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो शुक्रवार के क्लोजिंग भाव से 5.2 प्रतिशत कम है। BAT के पास कितनी हिस्सेदारी BAT अपनी बची हुई लगभग 6 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाहता है। यह पूरी हिस्सेदारी बेचने का सौदा लगभग 247 मिलियन डॉलर का है। BAT के पास अभी भी ITC लिमिटेड में 22 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसने सबसे पहले 1900 के दशक की शुरुआत में ITC ग्रुप में निवेश किया था।