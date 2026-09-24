कल लिस्टिंग और आज 17% तक उछाल: हीरो मोटर्स, एसएस रिटेल और जिंदल सुप्रीम ने लगाई छलांग; आपने खरीदा क्या?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कल शेयर बाजार में एक साथ तीन मेनबोर्ड के आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी। इनमें हीरो मोटर्स, एसएस रिटेल और जिंदल सुप्रीम शामिल हैं। इनमें से हीरो मोटर्स की लिस्टिंग निगेटिव रही थी, मगर जिंदल सुप्रीम और एसएस रिटेल की शुरुआत काफी शानदार रही थी। आज इन तीनों ही शेयरों में शानदार तेजी दिख रही है।

हीरो मोटर्स इसका शेयर 84 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले एनएसई पर 2 रुपये या 2.38 फीसदी की गिरावट के साथ 82 रुपये पर लिस्ट हुआ था। मगर आखिर में ये शानदार तेजी के साथ 98.40 रुपये पर बंद हुआ था। इसके आईपीओ को कुल मिलाकर 6.66 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

आज इसमें जोरदार तेजी है। करीब साढ़े 9 बजे ये बुधवार के बंद भाव की तुलना में 16.70 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 114.79 रुपये पर है।

एसएस रिटेल एसएस रिटेल ने लिस्टिंग पर सबसे अधिक फायदा कराया था। इसका शेयर 424 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले एनएसई पर 200 रुपये या 47.17 फीसदी की तेजी के साथ 624 रुपये पर लिस्ट हुआ था। इसके आईपीओ को कुल 107.41 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

आज ये 17.03 फीसदी की मजबूती के साथ 127.50 रुपये पर पहुंच गया है।