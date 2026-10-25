Upcoming IPO: अगले हफ्ते खुलने जा रहे 9 नए आईपीओ, अभी से ₹45 तक पहुंचा इन कंपनियां का GMP
अगले हफ्ते 9 नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जिनमें 4 एसएमई और 5 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल हैं। इनमें EAAA ...और पढ़ें
HighLights
अगले हफ्ते 9 नए आईपीओ बाजार में आएंगे
इनमें 4 एसएमई और 5 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल हैं
कंपनियों के नाम, प्राइस बैंड और लिस्टिंग की जानकारी
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते 9 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें से 4 आईपीओ एसएमई कैटेगरी के होंगे, जबकि 5 आईपीओ मेनबोर्ड के होंगे। मेनबोर्ड के आईपीओ में EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स, BLS पॉलीमर्स, SFC एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज, एम.के.सन्स फाइन ज्वेल्स और बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स शामिल हैं।
वहीं एसएमई आईपीओ में विस्कॉन इंडस्ट्रीज, कार्वर रोबोवेल्ड, अजवा प्रोजेक्ट्स और अंटाला इंडस्ट्रीज शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सभी आईपीओ की डिटेल।
ये है सभी आईपीओ की डिटेल
|कंपनी का नाम
|कैटेगरी
|कब खुलेगा?
|कब बंद होगा?
|प्राइस बैंड
|आईपीओ साइज (करोड़ रुपये)
|कहां होगी लिस्टिंग?
|बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड
|मेनबोर्ड
|29-Oct-2026
|02-Nov-2026
|78.00 से 82.00
|183.06
|BSE, NSE
|एंटाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|SME
|29-Oct-2026
|02-Nov-2026
|63.00 से 67.00
|23.33
|BSE SME
|अजवा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
|SME
|28-Oct-2026
|30-Oct-2026
|203
|38.05
|BSE SME
|एमकेसन्स फाइन ज्वेल्स लिमिटेड
|मेनबोर्ड
|28-Oct-2026
|30-Oct-2026
|153.00 से 162.00
|275.4
|BSE, NSE
|कार्वर रोबोवेल्ड लिमिटेड
|SME
|28-Oct-2026
|30-Oct-2026
|76.00 से 80.00
|28.29
|BSE SME
|एसएफसी पर्यावरण टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
|मेनबोर्ड
|27-Oct-2026
|29-Oct-2026
|313.00 से 330.00
|667.53
|BSE, NSE
|BLS पॉलिमर्स लिमिटेड
|मेनबोर्ड
|27-Oct-2026
|29-Oct-2026
|142.00 से 150.00
|255
|BSE, NSE
|विस्कॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|SME
|27-Oct-2026
|29-Oct-2026
|194.00 से 204.00
|110
|BSE SME
|ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड
|मेनबोर्ड
|26-Oct-2026
|28-Oct-2026
|1585.00 से 1665.00
|1,200.00
|BSE, NSE
किस कंपनी का जीएमपी कितना?
- EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स : 45 रुपये
- विस्कॉन इंडस्ट्रीज : 0 रुपये
- BLS पॉलीमर्स : 38 रुपये
- SFC एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज : 32 रुपये
- कार्वर रोबोवेल्ड : 0 रुपये
- एम.के.सन्स फाइन ज्वेल्स : 7 रुपये
- अजवा प्रोजेक्ट्स : 0 रुपये
- अंटाला इंडस्ट्रीज : 0 रुपये
- बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड : 8 रुपये
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