Upcoming IPO: अगले हफ्ते खुलने जा रहे 9 नए आईपीओ, अभी से ₹45 तक पहुंचा इन कंपनियां का GMP

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते 9 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें से 4 आईपीओ एसएमई कैटेगरी के होंगे, जबकि 5 आईपीओ मेनबोर्ड के होंगे। मेनबोर्ड के आईपीओ में EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स, BLS पॉलीमर्स, SFC एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज, एम.के.सन्स फाइन ज्वेल्स और बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स शामिल हैं।

वहीं एसएमई आईपीओ में विस्कॉन इंडस्ट्रीज, कार्वर रोबोवेल्ड, अजवा प्रोजेक्ट्स और अंटाला इंडस्ट्रीज शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सभी आईपीओ की डिटेल।

ये है सभी आईपीओ की डिटेल कंपनी का नाम कैटेगरी कब खुलेगा? कब बंद होगा? प्राइस बैंड आईपीओ साइज (करोड़ रुपये) कहां होगी लिस्टिंग? बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड मेनबोर्ड 29-Oct-2026 02-Nov-2026 78.00 से 82.00 183.06 BSE, NSE एंटाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड SME 29-Oct-2026 02-Nov-2026 63.00 से 67.00 23.33 BSE SME अजवा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड SME 28-Oct-2026 30-Oct-2026 203 38.05 BSE SME एमकेसन्स फाइन ज्वेल्स लिमिटेड मेनबोर्ड 28-Oct-2026 30-Oct-2026 153.00 से 162.00 275.4 BSE, NSE कार्वर रोबोवेल्ड लिमिटेड SME 28-Oct-2026 30-Oct-2026 76.00 से 80.00 28.29 BSE SME एसएफसी पर्यावरण टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मेनबोर्ड 27-Oct-2026 29-Oct-2026 313.00 से 330.00 667.53 BSE, NSE BLS पॉलिमर्स लिमिटेड मेनबोर्ड 27-Oct-2026 29-Oct-2026 142.00 से 150.00 255 BSE, NSE विस्कॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड SME 27-Oct-2026 29-Oct-2026 194.00 से 204.00 110 BSE SME ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड मेनबोर्ड 26-Oct-2026 28-Oct-2026 1585.00 से 1665.00 1,200.00 BSE, NSE किस कंपनी का जीएमपी कितना? EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स : 45 रुपये

विस्कॉन इंडस्ट्रीज : 0 रुपये

BLS पॉलीमर्स : 38 रुपये

SFC एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज : 32 रुपये

कार्वर रोबोवेल्ड : 0 रुपये

एम.के.सन्स फाइन ज्वेल्स : 7 रुपये

अजवा प्रोजेक्ट्स : 0 रुपये

अंटाला इंडस्ट्रीज : 0 रुपये

बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड : 8 रुपये ये भी पढ़ें - भारतीय रसोई का साथी: रथ वनस्पति घी का दिलचस्प इतिहास, डालडा को हराने के लिए हुई थी शुरुआत; फिर ऐसे खोता गया चमक