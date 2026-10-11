IPO News: अगले हफ्ते खुलेंगे 5 नए आईपीओ, ₹75 तक चल रहा GMP; चेक करें बाकी डिटेल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 5 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) आने वाले हैं। इनमें 3 मेनबोर्ड और 2 एसएमई आईपीओ होंगे। एसएमई आईपीओ में वैभव व्यापार और रविता इंजीनियरिंग सर्विसेज शामिल हैं।

वहीं मेनबोर्ड आईपीओ में HD फायर प्रोटेक्ट, फ्यूजन CX और सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सभी आईपीओ की डिटेल और चेक करते हैं कि इनमें किसका जीएमपी सबसे अधिक चल रहा है।

वैभव व्यापार लिमिटेड कब खुलेगा - 13 अक्टूबर

कब होगा बंद - 15 अक्टूबर

प्राइस बैंड - 51-54 रुपये

लॉट साइज - 2000 शेयर

जीएमपी - 0

कैटेगरी - एसएमई रविता इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड कब खुलेगा - 13 अक्टूबर

कब होगा बंद - 15 अक्टूबर

प्राइस बैंड - 105-112 रुपये

लॉट साइज - 1200 शेयर

जीएमपी - 12 रुपये

कैटेगरी - एसएमई HD फायर प्रोटेक्ट लिमिटेड कब खुलेगा - 13 अक्टूबर

कब होगा बंद - 15 अक्टूबर

प्राइस बैंड - 258-271 रुपये

लॉट साइज - 55 शेयर

जीएमपी - 75 रुपये

कैटेगरी - मेनबोर्ड फ्यूजन CX लिमिटेड कब खुलेगा - 14 अक्टूबर

कब होगा बंद - 16 अक्टूबर

प्राइस बैंड - 275-289 रुपये

लॉट साइज - 51 शेयर

जीएमपी - 53 रुपये

कैटेगरी - मेनबोर्ड सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कब खुलेगा - 15 अक्टूबर

कब होगा बंद - 19 अक्टूबर

प्राइस बैंड - अभी घोषित नहीं

लॉट साइज - अभी घोषित नहीं

जीएमपी - 0

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