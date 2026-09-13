Top 5 Stocks: मार्केट गिरा, मगर इन 5 शेयरों ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न; 5 ही दिन में कर दिया पैसा लगभग डबल!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी निगेटिव रहा। BSE सेंसेक्स 1,733.67 अंक या 2.26% गिरकर 74,781.76 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 में 499.6 अंक या 2.09% की गिरावट आई और यह 23,398.10 पर बंद हुआ। मगर शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को 91 फीसदी से अधिक तक रिटर्न दिया। आइए जानते हैं इन शेयरों की डिटेल।

ESDS सॉफ्टवेयर हाल ही में लिस्ट हुई ESDS सॉफ्टवेयर का शेयर पिछले हफ्ते टॉप पर रहा, जिसने 91.65 फीसदी रिटर्न दिया। यानी इसने निवेशकों का पैसा करीब डबल कर दिया। इसका शेयर बीते हफ्ते 895.55 रुपये से 1716.35 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 10 फीसदी की उछाल के साथ 1,716.35 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 20,117.50 करोड़ रुपये है।

अनमोल इंडिया अनमोल इंडिया का शेयर पिछले हफ्ते 69.22 फीसदी उछला। कंपनी का शेयर प्राइस 10.04 रुपये से 16.99 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 10 फीसदी की मजबूती के साथ 16.99 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 96.01 करोड़ रुपये है।

मार्बल सिटी इंडिया मार्बल सिटी इंडिया शेयर पिछले हफ्ते 68.10 फीसदी ऊपर चढ़ा। कंपनी का शेयर 102.50 रुपये से 172.30 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 19.28 फीसदी की मजबूती के साथ 172.30 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 448.50 करोड़ रुपये है।

लैडरअप फाइनेंस लैडरअप फाइनेंस का स्टॉक पिछले हफ्ते 63.24 फीसदी ऊपर चढ़ा। हफ्ते के दौरान इस कंपनी का शेयर 47.50 रुपये से 77.54 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को ये शेयर बीएसई पर 18.13 फीसदी की तेजी के साथ 77.54 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 70 करोड़ रुपये है।