IPO News: एक साथ तीन आईपीओ की लिस्टिंग, किसने कराया फायदा और किसने नुकसान? ये कंपनी रही सबसे आगे

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में एक साथ 3-3 लिस्टिंग हुई हैं। इनमें कनोहर इलेक्ट्रिकल्स, प्रासोल केमिकल्स और ग्लास वॉल सिस्टम्स शामिल हैं। ये तीनों मेनबोर्ड के आईपीओ हैं। हालांकि इनमें से किसी की लिस्टिंग बहुत अधिक गिरावट या भारी प्रीमियम पर नहीं हुई। आगे जानिए किसने कराया फायदा और किसने नुकसान।

Kanohar Electricals IPO Listing पहले बात करते हैं कनोहर इलेक्ट्रिकल्स की। इसकी लिस्टिंग बीएसई पर 672.05 रुपये पर हुई, जो कि आईपीओ प्राइस से 40.05 रुपये या 6.34% अधिक है। वहीं एनएसई पर इसने 685.50 रुपये पर शुरुआत की, जो कि 53.50 रुपये या 8.47% प्रीमियम है।

करीब साढ़े 10 बजे ये BSE पर 719.40 रुपये पर है। ये भाव बीएसई के लिस्टिंग प्राइस से 47.35 रुपये या 7.05 फीसदी की तेजी है।

Prasol Chemicals IPO Listing इस शेयर ने नुकसान कराया। इसकी लिस्टिंग बीएसई पर 611 रुपये पर हुई, जो कि आईपीओ प्राइस से 65 रुपये या 9.62% कम है। वहीं एनएसई पर इसने 610 रुपये पर शुरुआत की, जो कि 66 रुपये या 9.76% कम रहा है।

करीब साढ़े 10 बजे ये BSE पर 621.20 रुपये पर है। ये भाव बीएसई के लिस्टिंग प्राइस से 10.20 रुपये या 1.67 फीसदी की तेजी है।