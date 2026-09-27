Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते खुलेंगे 20 नए आईपीओ, रखें पूरी तैयारी; चेक करें किसका GMP लगा रहा छलांग

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार के लिए अगला कारोबारी हफ्ता थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि शुक्रवार 2 अक्टूबर को शेयर बाजार की गांधी जयंती के अवसर पर छुट्टी रहेगी। सोमवार 28 सितंबर से गुरुवार 1 अक्टूबर तक शेयर बाजार में कारोबार होगा और इन्हीं 4 दिनों में 20 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलेंगे।

इनमें से 4 आईपीओ मेनबोर्ड के होंगे, जबकि बाकी 16 आईपीओ एसएमई कैटेगरी के हैं। आइए जानते हैं इन सभी आईपीओ की डिटेल और चेक करते हैं कि किसका जीएमपी सबसे अधिक चल रहा है।

ये है सभी आईपीओ की डिटेल IPO का नाम कैटेगरी कब खुलेगा कब होगा बंद प्राइस बैंड IPO साइज (करोड़ रुपये) कहां होगी लिस्टिंग पैरामाउंट सिंटेक्स लिमिटेड एसएमई 30-सितंबर-2026 06-अक्टूबर-2026 119.00 से 127.00 81.79 बीएसई एसएमई एक्मे इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एसएमई 30-सितंबर-2026 06-अक्टूबर-2026 186.00 से 196.00 121.69 बीएसई एसएमई टीएनए सॉल्यूशंस लिमिटेड एसएमई 30-सितंबर-2026 06-अक्टूबर-2026 66.00 से 70.00 37.86 बीएसई एसएमई डोव सॉफ्ट लिमिटेड एसएमई 30-सितंबर-2026 05-अक्टूबर-2026 104.00 से 111.00 73.26 बीएसई एसएमई विशाल निर्मिति लिमिटेड मुख्यबोर्ड 30-सितंबर-2026 05-अक्टूबर-2026 208.00 से 220.00 178 बीएसई, एनएसई एसजेपी अल्ट्रासोनिक्स लिमिटेड एसएमई 30-सितंबर-2026 05-अक्टूबर-2026 67 23.45 बीएसई एसएमई नित्यास जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड मुख्यबोर्ड 30-सितंबर-2026 05-अक्टूबर-2026 70.00 से 75.00 108.35 बीएसई, एनएसई इवेंट्स लिमिटेड एसएमई 30-सितंबर-2026 05-अक्टूबर-2026 112.00 से 118.00 38.12 एनएसई एसएमई सोल्फेज स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एसएमई 30-सितंबर-2026 05-अक्टूबर-2026 55 21.78 बीएसई एसएमई ओमारा वेंचर्स इंडिया लिमिटेड एसएमई 30-सितंबर-2026 05-अक्टूबर-2026 296.00 से 311.00 41.99 बीएसई एसएमई एवरेस्टआईएमएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एसएमई 29-सितंबर-2026 05-अक्टूबर-2026 80.00 से 85.00 48.46 बीएसई एसएमई ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स लिमिटेड एसएमई 29-सितंबर-2026 01-अक्टूबर-2026 185.00 से 197.00 55.08 बीएसई एसएमई पापड़मलजी एग्रो फूड्स लिमिटेड एसएमई 29-सितंबर-2026 01-अक्टूबर-2026 69.00 से 72.00 20.18 एनएसई एसएमई वैन्स इलेक्ट्रोइंजीनियरिंग्स लिमिटेड एसएमई 29-सितंबर-2026 01-अक्टूबर-2026 112.00 से 118.00 33.98 बीएसई एसएमई श्री टीएनबी पॉलीमर्स लिमिटेड एसएमई 28-सितंबर-2026 05-अक्टूबर-2026 50.00 से 53.00 31.8 बीएसई एसएमई पिंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड एसएमई 28-सितंबर-2026 30-सितंबर-2026 93.00 से 99.00 17.82 बीएसई एसएमई शाह इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड मुख्यबोर्ड 28-सितंबर-2026 30-सितंबर-2026 159.00 से 167.00 90.17 बीएसई, एनएसई शिवकेम एग्रो लिमिटेड एसएमई 28-सितंबर-2026 30-सितंबर-2026 59.00 से 62.00 14.01 बीएसई एसएमई SRIT इंडिया लिमिटेड मुख्यबोर्ड 28-सितंबर-2026 30-सितंबर-2026 123.00 से 130.00 218.4 बीएसई, एनएसई एक्मे यूनिवर्सल सेफजोन 9 एसएमई 28-सितंबर-2026 30-सितंबर-2026 65.00 से 71.00 35.93 बीएसई एसएमई किसका GMP है सबसे ज्यादा? पैरामाउंट सिंटेक्स लिमिटेड - 0

एक्मे इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड - 0

टीएनए सॉल्यूशंस लिमिटेड - 0

डोव सॉफ्ट लिमिटेड - 0

विशाल निर्मिति लिमिटेड - 0

एसजेपी अल्ट्रासोनिक्स लिमिटेड - 0

नित्यास जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड - 0

इवेंट्स लिमिटेड - 0

सोल्फेज स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड - 0

ओमारा वेंचर्स इंडिया लिमिटेड - 0

एवरेस्टआईएमएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - 0

ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स लिमिटेड - 0

पापड़मलजी एग्रो फूड्स लिमिटेड - 0

वैन्स इलेक्ट्रोइंजीनियरिंग्स लिमिटेड - ₹45

श्री टीएनबी पॉलीमर्स लिमिटेड - 0

पिंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड - 0

शाह इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड - ₹12

शिवकेम एग्रो लिमिटेड - 0

SRIT इंडिया लिमिटेड - 0

एक्मे यूनिवर्सल सेफजोन 9 लिमिटेड - 0 अधिकतर IPO का जीएमपी जीरो क्यों? ऊपर बताए गए आईपीओ में से अधिकतर का जीएमपी फिलहाल जीरो है। मगर लिस्टिंग तक इनके आईपीओ में उतार-चढ़ाव आ सकता है। असल में कल से मार्केट खुलेगा और इनके जीएमपी ट्रैक हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल जीरो हैं। ये भी पढ़ें - कल लिस्टिंग और आज 17% तक उछाल: हीरो मोटर्स, एसएस रिटेल और जिंदल सुप्रीम ने लगाई छलांग; आपने खरीदा क्या? "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"