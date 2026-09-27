Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते खुलेंगे 20 नए आईपीओ, रखें पूरी तैयारी; चेक करें किसका GMP लगा रहा छलांग
अगले कारोबारी हफ्ते में गांधी जयंती के कारण शेयर बाजार कम दिन खुलेगा। इस दौरान 28 सितंबर से 1 अक्टूबर ...और पढ़ें
HighLights
गांधी जयंती के कारण शेयर बाजार का अगला हफ्ता छोटा
सोमवार से गुरुवार तक 20 नए आईपीओ खुलेंगे
इनमें 4 मेनबोर्ड और 16 एसएमई आईपीओ शामिल हैं
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार के लिए अगला कारोबारी हफ्ता थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि शुक्रवार 2 अक्टूबर को शेयर बाजार की गांधी जयंती के अवसर पर छुट्टी रहेगी। सोमवार 28 सितंबर से गुरुवार 1 अक्टूबर तक शेयर बाजार में कारोबार होगा और इन्हीं 4 दिनों में 20 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलेंगे।
इनमें से 4 आईपीओ मेनबोर्ड के होंगे, जबकि बाकी 16 आईपीओ एसएमई कैटेगरी के हैं। आइए जानते हैं इन सभी आईपीओ की डिटेल और चेक करते हैं कि किसका जीएमपी सबसे अधिक चल रहा है।
ये है सभी आईपीओ की डिटेल
|IPO का नाम
|कैटेगरी
|कब खुलेगा
|कब होगा बंद
|प्राइस बैंड
|IPO साइज (करोड़ रुपये)
|कहां होगी लिस्टिंग
|पैरामाउंट सिंटेक्स लिमिटेड
|एसएमई
|30-सितंबर-2026
|06-अक्टूबर-2026
|119.00 से 127.00
|81.79
|बीएसई एसएमई
|एक्मे इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|एसएमई
|30-सितंबर-2026
|06-अक्टूबर-2026
|186.00 से 196.00
|121.69
|बीएसई एसएमई
|टीएनए सॉल्यूशंस लिमिटेड
|एसएमई
|30-सितंबर-2026
|06-अक्टूबर-2026
|66.00 से 70.00
|37.86
|बीएसई एसएमई
|डोव सॉफ्ट लिमिटेड
|एसएमई
|30-सितंबर-2026
|05-अक्टूबर-2026
|104.00 से 111.00
|73.26
|बीएसई एसएमई
|विशाल निर्मिति लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|30-सितंबर-2026
|05-अक्टूबर-2026
|208.00 से 220.00
|178
|बीएसई, एनएसई
|एसजेपी अल्ट्रासोनिक्स लिमिटेड
|एसएमई
|30-सितंबर-2026
|05-अक्टूबर-2026
|67
|23.45
|बीएसई एसएमई
|नित्यास जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|30-सितंबर-2026
|05-अक्टूबर-2026
|70.00 से 75.00
|108.35
|बीएसई, एनएसई
|इवेंट्स लिमिटेड
|एसएमई
|30-सितंबर-2026
|05-अक्टूबर-2026
|112.00 से 118.00
|38.12
|एनएसई एसएमई
|सोल्फेज स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
|एसएमई
|30-सितंबर-2026
|05-अक्टूबर-2026
|55
|21.78
|बीएसई एसएमई
|ओमारा वेंचर्स इंडिया लिमिटेड
|एसएमई
|30-सितंबर-2026
|05-अक्टूबर-2026
|296.00 से 311.00
|41.99
|बीएसई एसएमई
|एवरेस्टआईएमएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
|एसएमई
|29-सितंबर-2026
|05-अक्टूबर-2026
|80.00 से 85.00
|48.46
|बीएसई एसएमई
|ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स लिमिटेड
|एसएमई
|29-सितंबर-2026
|01-अक्टूबर-2026
|185.00 से 197.00
|55.08
|बीएसई एसएमई
|पापड़मलजी एग्रो फूड्स लिमिटेड
|एसएमई
|29-सितंबर-2026
|01-अक्टूबर-2026
|69.00 से 72.00
|20.18
|एनएसई एसएमई
|वैन्स इलेक्ट्रोइंजीनियरिंग्स लिमिटेड
|एसएमई
|29-सितंबर-2026
|01-अक्टूबर-2026
|112.00 से 118.00
|33.98
|बीएसई एसएमई
|श्री टीएनबी पॉलीमर्स लिमिटेड
|एसएमई
|28-सितंबर-2026
|05-अक्टूबर-2026
|50.00 से 53.00
|31.8
|बीएसई एसएमई
|पिंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड
|एसएमई
|28-सितंबर-2026
|30-सितंबर-2026
|93.00 से 99.00
|17.82
|बीएसई एसएमई
|शाह इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|28-सितंबर-2026
|30-सितंबर-2026
|159.00 से 167.00
|90.17
|बीएसई, एनएसई
|शिवकेम एग्रो लिमिटेड
|एसएमई
|28-सितंबर-2026
|30-सितंबर-2026
|59.00 से 62.00
|14.01
|बीएसई एसएमई
|SRIT इंडिया लिमिटेड
|मुख्यबोर्ड
|28-सितंबर-2026
|30-सितंबर-2026
|123.00 से 130.00
|218.4
|बीएसई, एनएसई
|एक्मे यूनिवर्सल सेफजोन 9
|एसएमई
|28-सितंबर-2026
|30-सितंबर-2026
|65.00 से 71.00
|35.93
|बीएसई एसएमई
किसका GMP है सबसे ज्यादा?
- पैरामाउंट सिंटेक्स लिमिटेड - 0
- एक्मे इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड - 0
- टीएनए सॉल्यूशंस लिमिटेड - 0
- डोव सॉफ्ट लिमिटेड - 0
- विशाल निर्मिति लिमिटेड - 0
- एसजेपी अल्ट्रासोनिक्स लिमिटेड - 0
- नित्यास जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड - 0
- इवेंट्स लिमिटेड - 0
- सोल्फेज स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड - 0
- ओमारा वेंचर्स इंडिया लिमिटेड - 0
- एवरेस्टआईएमएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - 0
- ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स लिमिटेड - 0
- पापड़मलजी एग्रो फूड्स लिमिटेड - 0
- वैन्स इलेक्ट्रोइंजीनियरिंग्स लिमिटेड - ₹45
- श्री टीएनबी पॉलीमर्स लिमिटेड - 0
- पिंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड - 0
- शाह इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड - ₹12
- शिवकेम एग्रो लिमिटेड - 0
- SRIT इंडिया लिमिटेड - 0
- एक्मे यूनिवर्सल सेफजोन 9 लिमिटेड - 0
अधिकतर IPO का जीएमपी जीरो क्यों?
ऊपर बताए गए आईपीओ में से अधिकतर का जीएमपी फिलहाल जीरो है। मगर लिस्टिंग तक इनके आईपीओ में उतार-चढ़ाव आ सकता है। असल में कल से मार्केट खुलेगा और इनके जीएमपी ट्रैक हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल जीरो हैं।
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